Piden investigar a billeteras digitales por presuntas conductas anticompetitivas

Diputados del Peronismo Federal solicitaron a la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) que inicie una investigación formal contra billeteras digitales interoperables y otros proveedores no financieros por presuntas conductas anticompetitivas.

La presentación menciona entre las empresas y plataformas denunciadas a Mercado Pago, Ualá, Naranja X, Personal Pay, Prex, Cocos, Claro Pay y AstroPay. El objetivo es determinar si incurrieron en prácticas contrarias a la Ley de Defensa de la Competencia y a otras normas vinculadas con los derechos de consumidores y usuarios de servicios financieros.

El diputado por Entre Ríos, Guillermo Michel, advirtió sobre el nivel de endeudamiento de los argentinos y cuestionó las tasas aplicadas en algunos créditos.

“El salario pierde contra la inflación, los gastos fijos (luz, gas, alquiler) consumen gran parte del ingreso y a la gente no le queda plata para consumir. El día 15 ya es fin de mes para la mayoría de los argentinos ¿y qué hacen? Se endeudan para comprar alimentos”, señaló Michel.

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Y agregó: “El problema es que hoy la tasa llega en algunos casos al 700% anual y los trabajadores, jubilados y monotributistas optan por no pagar. Ya existen más de 5,5 millones de deudores. Están destruyendo la clase media”.

La presentación fue firmada por los legisladores Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz, Ernesto “Pipi” Ali, Kelly Olmos, Emir Félix y Pablo Yedlin.

La iniciativa busca que la ANC analice la conducta del universo de 91 billeteras digitales y 687 proveedores no financieros, entre ellos mutuales y cooperativas, autorizados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para operar.

En el escrito, los denunciantes sostienen que las entidades cuestionadas tienen una posición relevante en el mercado de billeteras virtuales y procesamiento de pagos minoristas. En ese sentido, plantean que la combinación entre información transaccional, infraestructura de pagos y otorgamiento de crédito podría generar barreras para otros competidores.

Los legisladores solicitaron al organismo de competencia que requiera al BCRA información sobre el volumen de operaciones y la participación de mercado de las entidades, además del historial de Tasas Efectivas Anuales (TEA) y Costos Financieros Totales (CFT) aplicados durante los últimos 24 meses.

También reclamaron que se determine cuáles de esas entidades se ubicaron por encima y por debajo de la media y la mediana de las tasas del mercado, y que se informe sobre los índices de morosidad y los ratios de endeudamiento de cada una. (Ambito)