Quién es la excandidata que abandonó el partido de Evo Morales y fue baleada por sicarios en Bolivia

Nadia Shirley Beller Delgado, abogada y activista política de 33 años, quedó en el centro de la escena en Bolivia tras ser atacada a tiros ayer por la noche en un hotel de Santa Cruz de la Sierra.

El hecho derivó en la detención de Fernando Cerimedo, exasesor de Javier Milei y actual colaborador del mandatario boliviano Rodrigo Paz Pereira.

Beller fue candidata del Movimiento al Socialismo (MAS) en 2019, cuando aspiró a una banca como diputada plurinominal y defendía la candidatura de Evo Morales. Sin embargo, con el paso de los años se transformó en una de sus principales críticas. En sus redes sociales, llegó a acusar al expresidente de pedofilia y reclamó su detención por una causa de trata de personas.

Además, cuestionó a las Madres de Plaza de Mayo por, según ella, “defender al pedófilo de Evo Morales”.

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A fines de julio, se hizo eco de una nueva orden de aprehensión contra el exmandatario boliviano, junto con la frase “el que a hierro mata, a hierro muere”.

También cuestionó el accionar de la policía: “¿La policía encubre a Evo Morales? No es posible que en Bolivia exista una orden de aprehensión vigente y que una persona sobre quien pesa esa orden pueda desplazarse públicamente sin que las unidades policiales actúen conforme corresponde. ¿Quién está incumpliendo deberes aquí?”.

Durante la crisis política que siguió a la renuncia de Morales, Beller participó en espacios de negociación entre dirigentes del MAS y el gobierno transitorio de Jeanine Áñez. Más tarde, se consolidó como analista política y escribió columnas en medios como La Razón, Página Siete y Urgente.bo.

El vínculo con Fernando Cerimedo y el trasfondo político

El diario La Razón indicó que Cerimedo y Beller mantuvieron una relación de pareja y que, tras una discusión, se habían producido acusaciones cruzadas de violencia.

Ambos tienen orígenes políticos opuestos. Mientras ella se inició en el MAS, Cerimedo fue el estratega digital de Milei durante la campaña de 2023, trabajó con Jair Bolsonaro en Brasil y tuvo un rol clave en la llegada de Paz Pereira al poder en Bolivia.

Cerimedo fue detenido cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Buenos Aires y, posteriormente, fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC).

“Está ​arrestado, estamos viendo si tiene algún tipo de participación. Nosotros manejamos varias hipótesis; la primera ⁠es que la Beller había tenido algún problema de carácter sentimental ‌con Cerimedo”, dijo el comandante de la Policía de Santa Cruz, David Gómez.

De acuerdo con la información preliminar, los atacantes llegaron al hotel en una moto robada, vestidos de repartidores y con cascos. Uno de ellos disparó contra Beller, mientras el otro le robó la cartera y el celular.

Tras el ataque, ambos escaparon en una moto diferente a la que habían utilizado para llegar al lugar.

En redes sociales circularon imágenes del momento en que la abogada era trasladada en camilla hasta una ambulancia.

Por ahora, la policía continúa investigando el caso y no descarta ninguna hipótesis sobre los autores materiales e intelectuales del atentado.