"Volví a nacer", dijo el chofer del taxi que explotó hace un mes

"Estoy teniendo una mezcla de sensaciones. Volví a nacer".

Así describió la forma en que transita las primeras horas en su domicilio el taxista Oscar Elvio Peralta, quien recibió el alta médica tras permanecer internado un mes como consecuencia de las graves heridas que sufrió por la explosión del vehículo que conducía.

"Por suerte esto de vuelta en casa. Aún con la traquea abierta, pero con el apoyo de mi familia para seguir recuperándome", describió en declaraciones al programa Panorama de LU2.

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El hecho, que quedó registrado por las cámaras de seguridad públicas, se produjo el pasado 3 de junio, en horas de la madrugada, en el sector de la avenida Napostá y Brandsen.

Peralta conducía un taxi Fiat Cronos, cuando el vehículo sufrió una explosión mientras circulaba, presuntamente a causa de un desperfecto en el sistema de GNC.

"Ese día había subido por primera vez a eso de las 16 horas ese día para trabajar. Era un auto nuevo, de unos 40 mil kilómetros. Supuestamente, y por comentarios, ya había tenido tres entradas al taller por pérdidas, pero yo no estaba enterado de eso".

Explicó que "cuando llego a la esquina explota el interruptor de cambio de nafta a gas. Afortunadamente no llevaba pasajeros. Al estar solo la reacción fue la de salir rápidamente del auto. Por suerte la puedo contar".

También indicó que cuando descendió de la unidad comenzó a realizar señas en dirección a las cámaras de seguridad del CeUM.

"En ese momento se acercó una moto pero se va, calculo que asustado por lo que había pasado. Después se acerca otro motociclista, no sé si es el anterior u otro".

El hombre describió que hoy tendrá acceso al informe que elaboraron los peritos del cuartel Central de bomberos respecto del incidente.

Del mismo modo, agradeció a las personas que lo estuvieron acompañando en este tiempo.

"Quiero agradecer el apoyo de mucha gente que ni conozco. También de mis vecinos del barrio 5 de Abril, de los compañeros taxistas de la terminal y de otras paradas, además de los médicos y enfermeros".

Finalmente sostuvo que ante la imposibilidad de volver a trabajar están realizando rifas para poder salir adelante.

Para aquellos que quieran colaborar está habilitado el alias tizimelina, a nombre de Noelia Soledad Lamandía.