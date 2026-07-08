El petróleo vuelve a subir y las bolsas caen tras el fin del alto al fuego en Medio Oriente

Los precios internacionales del petróleo suben y se acercan a la zona de los US$80 este miércoles, luego de que Donald Trump anuncie el fin del alto al fuego en la guerra de Medio Oriente tras consumar nuevos ataques a objetivos militares de Irán.

El Brent, referencia para Europa, avanza durante esta jornada 5,33 %, cotizando a 78,12 dólares por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de referencia en Estados Unidos trepa un 5,01 % y se ubica en 73,97 dólares por barril.

Antes de la ofensiva estadounidense e israelí contra Teherán el 28 de febrero, el Brent cotizaba en torno a los 73 dólares por barril, valor al que retornó tras el acuerdo de paz alcanzado entre los países involucrados pero en las últimas horas volvió a avanzar por nuevos desencuentros.

El retorno de la tendencia alcista en el precio del crudo se da frente a la inestabilidad de la tregua acordada entre Estados Unidos e Irán, que incluyen ataques de ambos lados en las últimas horas y la declaración de Trump sobre el fin del acuerdo al señalar que "para mí, creo que se ha terminado".

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El pronunciamiento del mandatario estadounidense se dio en el marco de la cumbre de la OTAN, donde afirmó que sus negociadores seguirán hablando con Teherán, pero considera que "están perdiendo el tiempo" y calificó a los iraníes de "basura".

Estas declaraciones acompañan el accionar militar de Estados Unidos hacia más de 80 puntos estratégicos de Irán luego de que el régimen iraní atacara tres barcos petroleros que transitaban por el estrecho de Ormuz. Estos enfrentamientos son los mayores desde la vigencia del acuerdo provisional de paz.

En este marco, en Europa, las bolsas volvieron a abrir en rojo, con París bajando 1,97 %, Fráncfort 1,86 % y Londres 1,43 %. En tanto, el índice Euro Stoxx 50 cae 1,86 % y en España el Ibex 35 cede 2,60 %.

En el continente asiático también se exhiben registros negativos en los principales mercados. Tokio registra una caída de 2,10 % y en Seúl la merma alcanzó 5,35 %. (NA)