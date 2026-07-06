Venezuela: ya son más de 3.500 muertos y la reconstrucción superaría los US$37 mil millones

El gobierno de Venezuela elevó este lunes a 3.535 la cifra de fallecidos debido a los terremotos que sacudieron el norte del país el 24 de junio, mientras el informe de una ONG revela que las pérdidas y los esfuerzos para la reconstrucción podrían ascender a US$ 37.000 millones, lo que representa cerca del 40% del PBI.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que ascendió a 3.535 la cifra de personas fallecidas y a 16.740 la de heridos por los sismos registrados en Venezuela el 24 de junio pasado. El número de víctimas mortales supone un aumento de 193 respecto al domingo.

A su vez, 6.462 personas fueron rescatadas y 25.016 pacientes recibieron asistencia por los efectos de los poderosos sismos.

El parte oficial consigna también que hay 17.854 personas sin vivienda, ya sea porque los inmuebles colapsaron o quedaron dañados, o porque todavía está bajo evaluación su habitabilidad. Para atender esa situación, hay 82 campamentos transitorios, según informó Rodríguez.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Para atender la emergencia, el Estado coordina el despliegue de 29.567 efectivos del Ejército y cuerpos de seguridad, quienes trabajan junto con un registro de 27.930 voluntarios civiles. Hasta el momento, el plan de contingencia ha distribuido 9.603 toneladas de alimentos a un total de 86.794 familias damnificadas.

Por su parte, la plataforma en línea Desaparecidos Terremoto Venezuela informó el lunes por la mañana que la cantidad de personas que siguen sin contacto bajó a 30.229.

rían ascender a 37 mil millones de dólares, estimó el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).

A través de su cuenta en X, la organización indicó que las cifras preliminares representan “casi 40% del PIB actual”.

“En un escenario tan complejo, y con una emergencia humanitaria preexistente, el papel de las organizaciones multilaterales como el FMI, el Banco Mundial, el BID, la CAF y otras, es vital para la planificación y financiación de la reconstrucción, sin comprometer aún más las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos ni generar más deuda que anularía las perspectivas de desarrollo”, detalló.

“Aquí no habrá un estallido social”, dice Delcy Rodríguez

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que en ese país “no habrá un estallido social: lo que hay es solidaridad profunda de nuestro pueblo”, tras lo cual destacó que la respuesta ciudadana ante la emergencia ha sentado “unas nuevas bases para la República”.

“No entiendo cómo en estos momentos de dolor para Venezuela, de luto nacional, hay quien se atreve a la miseria, hay quien se atreve a planificar que si habrá estallidos sociales”, aseveró.

En su mensaje, llamó a dejar atrás las divisiones: “Dejemos de lado a los miserables, unámonos en un solo abrazo, un solo corazón”.

Rubio reafirma apoyo de EEUU a Venezuela

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, reafirmó el respaldo de Washington a Venezuela con motivo del Día de la Independencia del país sudamericano y destacó la asistencia desplegada por la Administración Trump tras los terremotos.

El comunicado oficial detalla el masivo y rápido despliegue de asistencia técnica y de salvamento que se activó de manera inmediata para incorporarse a las tareas de emergencia en el terreno afectado. En este sentido, la declaración resalta las acciones institucionales coordinadas desde el Poder Ejecutivo norteamericano para mitigar el impacto de la catástrofe.

Rubio destacó que la respuesta de Washington a la tragedia incluyó la activación de equipos de búsqueda y rescate urbanos de los condados de Fairfax, Los Ángeles, Miami-Dade y Ciudad de Miami, “demuestra nuestro apoyo a una recuperación completa”. (con información de NA)