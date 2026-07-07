Terremotos en Venezuela: el gobierno confirmó 3685 muertos y casi 17.000 heridos

El balance de víctimas por el doble terremoto que sacudió a Venezuela el 24 de junio ascendió a 3.685 muertos y casi 17.000 heridos, según informó el martes el gobierno venezolano en su más reciente parte oficial. Se trata de un aumento de 150 víctimas mortales con respecto al cómputo del lunes.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, indicó que hay 16.740 heridos y 6.462 personas han sido rescatadas -una cifra que se mantiene sin cambios desde el pasado jueves- y que 17.907 perdieron su vivienda, por lo que se han habilitado 87 campamentos transitorios, cinco más que el lunes.

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 impactaron con mayor fuerza el estado de La Guaira, considerado la zona cero del desastre con 190 edificios colapsados y miles de personas damnificadas. El también hermano de Delcy Rodríguez indicó en un mensaje que se mantienen en 856 los edificios afectados.

De acuerdo con los datos oficiales, 86.794 familias han sido atendidas y se han distribuido 9.603 toneladas de alimentos.

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También se encuentran desplegados 29.567 efectivos del Ejército y de las fuerzas de seguridad, mientras que hay un total de 28.362 voluntarios registrados.

Las autoridades, que dispusieron un número de teléfono y una plataforma digital para reportar desaparecidos, no actualizan la cifra de personas en paradero desconocido desde el 25 de junio, un día después de los sismos, cuando contabilizaban 157.

La iniciativa ciudadana Desaparecidos Terremoto Venezuela registra más de 30.000 reportes de personas cuyo paradero no ha podido ser confirmado. Sin embargo, la ONU advirtió que habría unos 50.000 desaparecidos.

El doble terremoto de Venezuela es el más mortífero que ha experimentado el país en el último siglo.

Los recientes temblores afectaron a Caracas y a otros seis estados del norte del país, de los cuales el más afectado ha sido La Guaira, una zona costera que ya vivió una tragedia por un deslave en 1999 que dejó miles de muertos. (con información de TN)