Trump advirtió que volverán los ataques si Irán no deja de “ocasionar problemas” en Líbano

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo que si Irán no deja de "ocasionar problemas" en Líbano ordenará un "muy duro" ataque.

"Irán debe impedir de inmediato que sus representantes altamente pagados en el Líbano ocasionen problemas" o será atacado "muy duro de nuevo", afirmó Trump.

Además, el mandatario estadounidense señaló que Estados Unidos impondrá pagos en el estrecho de Ormuz si no hay acuerdo con Irán en 60 días, en declaraciones a Fox News.

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Mientras se desarrollan las negociaciones por la paz en Suiza, Trump reclamó que Irán frene a sus “agentes a sueldo” en Líbano.

“Si no lo hace, volveremos a golpear a Irán con toda nuestra fuerza, igual que hicimos la semana pasada, pero aún con más fuerza”, enfatizó el mandatario estadounidense en su cuenta de Truth Social.

Las negociaciones en Suiza

El diálogo diplomático entre Estados Unidos e Irán debe comenzó este domingo en Suiza con el objetivo central de poner fin a la guerra, un proceso que se reactiva tras la llegada de la delegación iraní y el arribo del vicepresidente estadounidense, según anunciaron fuentes oficiales de Irán y Pakistán.

El avión en el que viajaba la comitiva de Teherán aterrizó en Zúrich, desde donde se dirigirá a la localidad de Bürgenstock, confirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores suizo.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán anunció la realización de negociaciones "técnicas" dominicales entre iraníes y estadounidenses, un encuentro que contará con la presencia de representantes de los países mediadores Qatar y Pakistán.

En paralelo, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aterrizó este domingo en Suiza para participar en el inicio formal de las deliberaciones con los líderes iraníes sobre la limitación del programa nuclear de Teherán y la consolidación del frágil acuerdo provisional para poner fin a la guerra en Irán.

El funcionario norteamericano y su esposa, la segunda dama Usha Vance, llegaron a la base aérea de Emmen, en las afueras de Lucerna, poco antes de las 6 de la mañana, hora local, según informó su oficina de prensa. (NA)