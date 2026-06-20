Irán cerró el estrecho de Ormuz por los ataques en el Líbano y acusó a EE. UU. de "romper el pacto"

El cierre del canal ocurre a una semana del entendimiento provisional que buscaba pacificar la región y liberar el comercio

El estrecho de Ormuz volvió a estar cerrado al tránsito marítimo tras una drástica decisión de las Fuerzas Armadas iraníes que hizo estallar por el aire la tregua acordada hace apenas una semana. Teherán responsabilizó directamente a Estados Unidos por incumplir el memorando que buscaba poner fin a la guerra y por no haber frenado las persistentes operaciones militares de Israel en el sur del Líbano.

A través de un comunicado emitido por el Cuartel General Central Jatam al Anbiya y difundido por la agencia oficial IRNA, la comandancia persa argumentó que "en vista del incumplimiento y la clara violación por parte de Estados Unidos de la primera cláusula del memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, y en respuesta a las continuas y persistentes violaciones del alto el fuego por parte del régimen sionista en el sur del Líbano (…), se anuncia que el estrecho de Ormuz será cerrado al tránsito de embarcaciones".

El mando militar conjunto afirmó sin vueltas que la clausura del estratégico paso es solo "el primer paso en la respuesta ante el incumplimiento de los compromisos por parte del enemigo". Asimismo, el estamento denunció formalmente una "despiadada matanza" y el desplazamiento forzado de cientos de miles de personas en territorio libanés, remarcando que las tropas israelíes todavía no se retiran de los sectores ocupados.

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En este alarmante escenario de escalada regional, el Ejército advirtió de forma tajante que "en caso de que continúe la agresión, se han planificado y se ejecutarán nuevas medidas para obligar al enemigo a cumplir sus obligaciones".

Este nuevo bloqueo en el corredor de navegación se produce apenas siete días después de que Irán y Estados Unidos alcanzaran un pacto provisional para cesar las hostilidades y reabrir la vía fluvial, que Teherán mantiene obstruida desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero de 2026, lo que a su vez había provocado un cerco naval norteamericano sobre los buques persas en abril.

Los ataques de Israel en el sur libanés continuaron este sábado y dejaron un saldo de siete muertos, rompiendo el cese de hostilidades informado el viernes por fuentes de Washington y Tel Aviv. A pesar de las detonaciones, que el Estado hebreo justificó como una represalia frente a los misiles de la milicia chií Hizbulá, el gobierno israelí aseguró estar comprometido con la tregua.

No obstante, frente a la continuidad de los bombardeos, Irán decidió suspender las conversaciones nucleares que debían reactivarse con la delegación estadounidense, quedando el diálogo completamente congelado y sin una fecha de retorno en el horizonte. (NA)