EE.UU. e Irán suspendieron la reunión prevista para avanzar con el acuerdo de paz

Tendrá que esperar el acuerdo de paz (Foto Archivo La Nueva)

Las negociaciones previstas para este viernes en Suiza entre Estados Unidos e Irán, orientadas a avanzar en la implementación de un acuerdo para poner fin al conflicto, fueron suspendidas de manera indefinida, según informó el gobierno suizo. La reunión iba a contar además con la participación de Catar y Pakistán como mediadores, pero finalmente no se concretará.

El anuncio se produjo horas después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, cancelara el viaje que tenía previsto realizar en el marco de las conversaciones. Hasta el momento, ninguna de las partes involucradas explicó oficialmente los motivos de la postergación ni fijó una nueva fecha para retomar el diálogo.

Suiza confirmó la postergación sin una fecha definida

La suspensión fue comunicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Suiza a través de un mensaje enviado a la agencia AFP. “Las conversaciones previstas entre Estados Unidos, Irán, Catar y Pakistán fueron pospuestas”, señaló el organismo diplomático, que evitó precisar cuándo podrían reanudarse los contactos.

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Pese al aplazamiento, las autoridades suizas aseguraron que mantienen su disposición para albergar futuras instancias de negociación. “Suiza sigue dispuesta a facilitar estas conversaciones. Los trabajos preparatorios correspondientes continúan”, agregó el comunicado oficial.

Pese al aplazamiento, las autoridades suizas aseguraron que mantienen su disposición para albergar futuras instancias de negociación. “Suiza sigue dispuesta a facilitar estas conversaciones. Los trabajos preparatorios correspondientes continúan”, agregó el comunicado oficial.

Israel intensificó los ataques en el sur de Líbano y crece la incertidumbre

Mientras quedaron en suspenso las conversaciones, el conflicto en Medio Oriente sumó un nuevo foco de tensión. El ejército israelí informó que durante la madrugada del viernes llevó adelante ataques contra objetivos en todo el sur de Líbano, donde también se registraron intensos enfrentamientos con Hezbollah.

Según la Agencia Nacional de Noticias de Líbano, al menos 16 personas murieron como consecuencia de los bombardeos israelíes. Por su parte, Hezbollah reportó fuertes combates en la zona fronteriza.

La escalada ocurre en un momento particularmente sensible para la diplomacia regional. La ocupación israelí del sur de Líbano y los ataques contra Hezbollah —grupo respaldado por Irán— forman parte de los temas centrales que debían abordarse en las conversaciones previstas en Suiza.

Israel sostiene que necesita mantener el control de determinadas áreas y conservar libertad de acción militar para impedir ataques contra su territorio. Hezbollah, en tanto, mantiene una confrontación abierta con las fuerzas israelíes desde el inicio de la guerra.

De acuerdo con el canal panárabe Al-Mayadeen, cercano políticamente a Hezbollah, Irán habría demorado el envío de su delegación a Suiza debido a la ofensiva militar israelí en territorio libanés.

La combinación entre el aplazamiento del diálogo diplomático y la intensificación de los combates en Líbano agrega incertidumbre sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo que permita poner fin al conflicto y reducir las tensiones en la región. (TN)