La amenza de Trump a Irán en caso de no cumplir con el memorándum

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles con volver a atacar Irán si este país no cumple con el memorándum de entendimiento que ambas partes alcanzaron.

“Si no se comportan, volveremos a lanzar bombas justo en medio de sus cabezas”, declaró Trump durante la cumbre del G7, en presencia del presidente egipcio, Abdel-Fattah al Sisi.

Washington y Teherán firmaron electrónicamente, el lunes, un memorándum de entendimiento para acabar con la guerra. Y tienen previsto suscribirlo de manera oficial el viernes 19 de junio en Suiza, según la información de Xinhua.

Trump habló desde Francia

La cumbre del G7, de tres días de duración, inició el lunes en la localidad francesa de Évian, a orillas del lago Lemán.

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En declaraciones pronunciadas el martes a los periodistas, Trump afirmó que Estados Unidos haría que se abriese completamente el estrecho de Ormuz para el viernes.

Sin embargo, el sitio de noticias Ma’ariv reportó el lunes que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dejó claro que su país “no se considera comprometido con la cláusula libanesa del acuerdo entre Estados Unidos e Irán”.

A lo largo de este miércoles, Israel continuó con sus ataques contra el sur del Líbano.

A su vez, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, recalcó el martes que Teherán describió el fin de la guerra en el Líbano como parte “inseparable” del acuerdo de paz con Washington.

La posición de China

China siempre apoyó las demandas razonables y legítimas de Irán, así como sus esfuerzos para salvaguardar su soberanía y seguridad, afirmó hoy de su lado el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi.

Wang afirmó lo anterior en una conversación telefónica con el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi.

Además, China decidió proporcionar un nuevo lote de ayuda humanitaria a Irán y Líbano en un futuro cercano para asistir aún más a la población local en la recuperación, la reconstrucción y el desarrollo económico, informó este miércoles el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian.

Lin formuló estas declaraciones en una conferencia de prensa habitual en respuesta a una pregunta sobre el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán y los efectos secundarios que provocaron numerosas víctimas civiles, la destrucción generalizada de infraestructura y graves tensiones para las condiciones de vida en Medio Oriente.

Lin indicó que China lamenta profundamente el desastre humanitario en Medio Oriente causado por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán y sus repercusiones, y añadió que China proporcionó ayuda humanitaria de emergencia a Irán y a otros países en marzo de este año.

"Como buen amigo de los países de Medio Oriente y un gran país responsable, China continuará ofreciendo apoyo y asistencia dentro de su capacidad", comentó Lin.

"China hará más esfuerzos en favor de las conversaciones de paz y continuará cumpliendo un papel positivo para restaurar la paz y la tranquilidad en Medio Oriente lo antes posible", añadió. (NA)