Israel bombardeó el sur del Líbano en medio de nuevas tensiones con Irán

Israel lanzó este miércoles ataques aéreos y bombardeos de artillería contra el distrito de Nabatieh, en el sur del Líbano.

La ofensiva se produjo pocas horas después de que Irán advirtiera que responderá con firmeza si Israel mantiene sus operaciones militares en la región, según informó la agencia de noticias Xinhua.

De acuerdo con medios libaneses, los ataques alcanzaron la ciudad de Nabatieh al Fawqa, las afueras orientales de la vecina Kfar Tebnit y la localidad de Ansariyeh, en el distrito de Zahrani. Hasta el momento, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no realizaron comentarios sobre la operación.

La violencia en el sur libanés había disminuido tras el anuncio de un memorándum de entendimiento impulsado por Estados Unidos e Irán, que busca poner fin a los distintos focos de conflicto en Asia Occidental. Entre sus objetivos figura también el cese de los enfrentamientos entre Israel y Hizbulá en territorio libanés.

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Sin embargo, desde que se conoció el acuerdo, al menos cinco personas murieron como consecuencia de ataques israelíes, según denunciaron fuentes locales.

Advertencias cruzadas entre Irán y Estados Unidos

Horas antes de los bombardeos, Irán advirtió que Israel deberá afrontar una respuesta "contundente" de sus Fuerzas Armadas si no pone fin a lo que calificó como "acciones hostiles" en el sur del Líbano.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el memorándum alcanzado con Irán aún no es definitivo y advirtió que podría ordenar nuevos ataques si Teherán incumple los compromisos asumidos.

Las declaraciones contrastan con uno de los puntos centrales del borrador del acuerdo, que contempla la elaboración de un plan integral de rehabilitación y desarrollo económico para Irán, respaldado por una financiación mínima de 300.000 millones de dólares.

Según un borrador de 14 puntos publicado por Bloomberg, el mecanismo para implementar ese programa deberá definirse en un plazo de 60 días. El documento prevé que Estados Unidos e Irán firmen formalmente el memorándum este viernes en Suiza.

La postura de Irán

En un comunicado oficial, el Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, principal comando militar iraní, aseguró que desde que Trump anunció el fin de la guerra, Israel violó en 84 ocasiones el alto el fuego en el sur del Líbano.

Además, acusó al Ejército israelí de continuar cometiendo "crímenes contra el pueblo libanés" y de mantener acciones militares que contradicen el espíritu del acuerdo alcanzado.

Irán, Estados Unidos y Pakistán anunciaron el lunes la conclusión del memorándum destinado a poner fin a los conflictos abiertos en la región, incluido el frente libanés.

Durante una reunión con diplomáticos extranjeros celebrada el martes en Teherán, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, sostuvo que la paz en el Líbano es una parte "inseparable" del entendimiento alcanzado entre Teherán y Washington.

Según explicó, desde la perspectiva iraní, el acuerdo involucra a Estados Unidos e Israel por un lado, y a Irán e Hizbulá por el otro.

"El fin de la guerra también implica el fin de la ocupación. El conflicto no habrá concluido plenamente mientras las fuerzas israelíes no se retiren de los territorios libaneses ocupados durante esta guerra", afirmó.

Las declaraciones llegaron después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asegurara el lunes que las fuerzas israelíes permanecerán en las "zonas de seguridad" bajo su control en el Líbano, Siria y la Franja de Gaza durante el tiempo que consideren necesario.

Reclamo del G7

En paralelo, los líderes del G7 reunidos en la cumbre de Évian, Francia, reclamaron un alto el fuego en el Líbano y expresaron su respaldo al acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán, según informó la agencia Reuters. (NA)