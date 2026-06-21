Francia entra en alerta militar por una ola de calor extremo que roza los 40 grados

El gobierno de Francia puso a los servicios de emergencia y a las fuerzas militares en alerta por incendios forestales, restringió el consumo de alcohol en espacios públicos y canceló algunos eventos deportivos al aire libre para hacer frente a la ola de calor que afecta a partes de Europa.

Cerca de un tercio del país se encuentra bajo alerta roja este domingo y se espera que las temperaturas alcancen los 40 grados Celsius en algunas zonas de un país en las que el aire acondicionado no es habitual.

El pronóstico para el lunes indica temperaturas aún más elevadas, motivo por el cual al menos 845 escuelas de primaria y secundaria cerrarán a partir del lunes debido a las altas temperaturas.

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La torre Eiffel y otros lugares de París instalaron estaciones de rociado de agua para refrescar a la multitud, como parte de una serie de medidas anunciadas por las autoridades nacionales y locales para minimizar los riesgos. Además, se prohibió el consumo de alcohol en los espacios públicos de los departamentos en alerta roja y no se servirá alcohol en eventos organizados por el Estado.

Las determinaciones del Poder Ejecutivo buscan evitar que se repitan las consecuencias de fenómenos climáticos anteriores, teniendo en cuenta que unos 15.000 ancianos fallecieron en Francia durante la ola de calor de 2003, un suceso que marcó un punto de inflexión a escala nacional.

Para este verano, según se supo, se prevén temperaturas superiores al promedio, lo que puede provocar agotamiento por calor y golpes de calor potencialmente mortales. La situación actual se encuadra en un panorama complejo a nivel continental, debido a que más de 200.000 personas fallecieron por causas relacionadas con el calor en los últimos cuatro años en toda Europa, indicó la oficina europea de la Organización Mundial de la Salud.

Ante este escenario, el gobierno anunció un refuerzo en la preparación ante incendios forestales, ordenó una vigilancia más estricta del suministro de agua para los numerosos reactores nucleares del país y dispuso el cese de actividades en los establecimientos educativos para proteger a la población. (NA)