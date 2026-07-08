Escala la tensión: Estados Unidos atacó Irán tras incidentes en el estrecho de Ormuz

Se registraron explosiones en las cercanías de la isla de Qeshm y de los puertos iraníes de Bandar Abbás y Sirik

Las fuerzas de Estados Unidos lanzaron este martes una serie de ataques contra Irán, luego de que tres buques comerciales que navegaban por el estrecho de Ormuz fueran atacados, informó el Comando Central estadounidense.

Según el organismo, la ofensiva busca "imponer un elevado precio" a Irán por haber atacado embarcaciones comerciales con tripulantes civiles en una de las principales rutas marítimas internacionales.

"Los ataques de Estados Unidos se producen en respuesta a los ataques de Irán a tres barcos comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz", señaló el Comando Central en un mensaje publicado en X.

Tras el inicio de la operación militar, se registraron explosiones en las cercanías de la isla de Qeshm y de los puertos iraníes de Bandar Abbás y Sirik, según informó el medio estatal iraní Press TV.

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Más temprano, el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido había reportado tres incidentes separados contra buques que cruzaban el estrecho de Ormuz. De acuerdo con ese organismo, no se registraron víctimas. (NA)