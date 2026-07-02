Desde Qatar aseguran que hubo avances en conversaciones indirectas entre EE. UU. e Irán

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, Majed Al-Ansari, confirmó en la noche del miércoles que mediadores qataríes y pakistaníes mantuvieron reuniones por separado con negociadores estadounidenses e iraníes en Doha, durante las cuales se lograron avances positivos en cuestiones relacionadas con el Memorándum de Entendimiento de Islamabad.

las reuniones se basaron en los resultados de las conversaciones celebradas en el Lago de Lucerna, publicó el funcionario en X.

De esa manera, las partes acordaron continuar las conversaciones en el próximo periodo, y la próxima reunión se programará lo antes posible, tras los funerales del exlíder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, quien murió en un ataque aéreo israelí a finales de febrero, añadió el portavoz.

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Primeras apreciaciones de Trump

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este miércoles avances en desnuclearización por parte de Irán.

El mandatario calificó a las reuniones que se están celebrando como "productivas", según medios.

Trump, decidió apegarse a las conversaciones diplomáticas después de ponderar un regreso a una guerra total con Irán, informó este miércoles The Wall Street Journal, citando a funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto.

En medio del actual estancamiento diplomático, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, proporcionaron opciones para reanudar los ataques aéreos a gran escala contra sitios militares iraníes, según señalaron los funcionarios.

Si bien la decisión no es final, Trump comentó a sus asesores que cree que otra ronda de ataques a gran escala podría descarrilar la diplomacia y dañar las posibilidades de desmantelar finalmente el programa nuclear de Irán, de acuerdo con el reporte de The Wall Street Journal.

Trump precisó que permitirá que las negociaciones con Teherán se extiendan más allá de la fecha límite del 18 de agosto para un acuerdo nuclear, señala el informe.

Públicamente, Trump afirma que conserva abiertas las opciones militares en caso de que las conversaciones se rompan.

"Están aceptando todo lo que quiero, y tienen que hacerlo. De lo contrario, simplemente regresamos y hacemos lo que tenemos que hacer", declaró.

Estados Unidos e Irán llevan más de una semana en un período de negociación de 60 días, con puntos clave de discordia que involucran las tarifas de tránsito en el estrecho de Ormuz y los límites al programa nuclear de Teherán.