Terremotos en Venezuela: hay 2295 fallecidos, 11 mil heridos y siguen buscando a 40 mil personas

La cifra de personas fallecidas por los sismos del 24 de junio en Venezuela llegó este miércoles a 2.295, informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

En tanto, la cantidad de heridos aumentó a 11.267, según datos oficiales.

El balance oficial de víctimas reportado el martes era de 1.943 fallecidos y 10.571 heridos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 de la semana pasada.

Por otra parte, se busca a poco más de 40.000 personas, según la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela.

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El Gobierno de Venezuela declaró duelo nacional por siete días tras los terremotos del 24 de junio, informó la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

“En homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar Duelo Nacional por siete días a partir de las 6 p.m. de hoy”, escribió Rodríguez en X, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

“En estos momentos de profunda tristeza, abrazamos a quienes sufren esta tragedia y reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlos y protegerlos”, agregó la funcionaria.

En la comunicación oficial se indicó: “Hoy acompañamos en el dolor a las familias que han perdido a sus seres queridos y elevamos nuestras oraciones por los heridos”.

Rodríguez señaló que la prioridad del Gobierno es proteger la vida de los sobrevivientes. “Hoy nuestra prioridad es una sola: proteger la vida de quienes sobrevivieron, de las familias que hoy se encuentran en campamentos transitorios y de quienes aún necesitan un lugar seguro”, afirmó.

“Estamos desplegados en todos los niveles de Gobierno para brindar protección, atención y la certeza de que, juntos, vamos a salir adelante”, aseguró durante su mensaje. (NA)