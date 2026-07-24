Ley de Inocencia Fiscal: el Gobierno envió el proyecto a Diputados

El Gobierno giró este viernes a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma de la ley de Inocencia Fiscal, que busca ampliar la base de contribuyentes que se inscriba en el Sistema Simplificado de Ganancias, a fin de alentar el ingreso al sistema de los dólares fuera del sistema financiero.

La iniciativa firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli y los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Capital Humano, Sandra Petovello, se tratará en la primera semana de agosto.

La intención del oficialismo es poder sancionar el proyecto antes de fines de agosto, con lo cual deberá comenzar las negociones con los bloques aliados, ya que la Libertad Avanza solo tiene 95 de los 129 votos para poder abrir el recinto y para aprobar esta reforma.

En ese contexto serán claves las conversaciones que realicen con el radicalismo, el PRO, Innovación Federal, Producción y Trabajo y Provincias Unidas cuando se reanude la actividad parlamentaria en agosto.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La Casa Rosada quiere que Javier Milei anuncie la reforma del Banco Central la semana que viene antes de remitirla formalmente al Congreso. En despachos oficiales señalan que el formato más probable es una cadena nacional, aunque la decisión definitiva dependerá del cierre técnico del texto y del esquema de comunicación que termine de ordenar el entorno presidencial.

En Balcarce 50 presentan esa iniciativa como una de las principales banderas económicas del segundo semestre. El núcleo de la modificación apunta a limitar el financiamiento directo e indirecto del BCRA al Tesoro, revisar los adelantos transitorios y las transferencias de utilidades, y reforzar las garantías de independencia de la autoridad monetaria.

En Nación buscan tratarla junto con la nueva versión de Inocencia Fiscal. El proyecto pretende fortalecer el denominado “tapón fiscal”, reducir las posibilidades de que ARCA revise períodos anteriores de los contribuyentes que adhieran al régimen y ampliar los canales para que los fondos ingresen al sistema financiero y se canalicen hacia el mercado de capitales. (N/A y TN)