Misterio: en Stroeder reapareció el pendrive que tenía frenado a parte del sistema de salud

Después de una semana de misterio e investigación, en las últimas horas reapareció el pendrive que permite el funcionamiento del sistema de digitalización de imágenes radiológicas en el hospital local Doctor Luis Urízar.

Si bien no se dieron mayores detalles del hallazgo, desde la dirección del centro de salud confirmaron la novedad, que tenía a toda la localidad en vilo. Sin embargo, aclararon que la denuncia radicada continúa vigente, al igual que la investigación correspondiente, con el objetivo de esclarecer el hecho e identificar y llevar ante la Justicia al o los responsables.

El pendrive había sido sustraído del servicio de radiología el pasado 2 de julio.

Esto había causado un gran revuelo en el hospital y la comunidad, ya que la falta de este elemento imposibilitaba la realización de estudios radiológicos mediante ese sistema, afectando de manera directa la prestación de un servicio fundamental para la atención de la salud.

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Según se había indicado, el dispositivo cumple una función esencial, ya que actúa como una llave maestra que permite el acceso a los programas necesarios para el funcionamiento del digitalizador.

Luego de su misteriosa reaparición, desde la dirección del centro de salud se transmitió tranquilidad a la población, con la confirmación de que el servicio de Radiología se encuentra funcionando con total normalidad, garantizando la continuidad de las prestaciones y brindando la atención médica adecuada a todos los pacientes. (agencia Carmen de Patagones)