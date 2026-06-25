Volverá a la cárcel un hombre condenado por intentar matar a otro

La policía detuvo en la localidad de Algarrobo a un hombre que fue condenado por balear a la pareja de su exmujer, informaron fuentes oficiales.

Se trata de Eduardo José Schiebelbein, de 52 años, quien tiempo atrás había sido beneficiado con la libertad condicional por parte del Juzgado de Ejecución Penal Nº 2, aunque posteriormente la medida fue apelada y revocada.

Efectivos policiales interceptaron al sujeto cuando caminaba por calle Belgrano, poniéndolo a disposición del juez Claudio Brun.

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El hombre fue sentenciado a cinco años y 10 meses de prisión por el delito de tentativa de homicidio. La pena vencerá el 21 de julio de 2027.

El ataque

El 22 de septiembre de 2021, poco antes de las 19.30, Schiebelbein se presentó en la casa de Gonzalo Traverso, en San Juan al 600 de Algarrobo, y con la intención de causarle la muerte, o al menos debiéndose representar ese resultado, le efectuó múltiples disparos a la víctima.

La víctima, que en ese momento tenía 37 años, sufrió dos heridas penetrantes en el tórax, una herida en el abdomen y otra en el glúteo derecho, todas provocadas con la pistola calibre 22, sistema tiro a tiro y marca Tala, que portaba el acusado.

Una vez que intervinieron los servicios de emergencia se trasladó al agredido al hospital, donde fue intervenido de urgencia, y la Policía estableció que el agresor había sido el exmarido de su pareja.