Patagones: estudiantes maragatos ya tiene sus becas terciarias y universitarias

Por Agencia Patagones

Finalizado el proceso de evaluación y selección correspondiente al ciclo lectivo 2026, mediante el cual se aprobó la nómina de beneficiarios de las Becas Terciarias y Universitarias Municipales, alumnos de todo el distrito de Patagones ya tienen a disposición los fondos correspondientes a este aporte.

En este sentido ya se confirmaron los listados podrán y los alumnos tuvieron a disposición los primeros tres meses de cobro, retroactivo al mes de marzo, a través de Cuenta DNI del banco Provincia.

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El edil Santiago Dalmau (FP), integrante de la Comisión, le contó a La Nueva. que las becas tuvieron en este año 2026 “un récord de inscriptos y de beneficiarios”.

Los inscriptos superaron los 420, mientras que los beneficiarios son 375, “logrados luego de un trabajo exhaustivo”, para garantizar el acceso de más estudiantes del partido de Patagones inscriptos.

“No sorprende porque año a año se van superando los números. Por ejemplo, en 2023, tuvimos 150 becarios. Cada año va aumentando la demando a partir de la necesidad de las familias que hacen un esfuerzo para mandar a sus hijos a estudiar”, resaltó el titular del bloque del Frente Patria maragato.

Dalmau agregó un motivo que también cuenta a la hora de sumar mas pedidos, que está relacionada con la beca Progresar de Nación que restringió el acceso y el monto de 28 mil pesos y, “la beca de Patagones entrega 50 mil quienes estudian fuera del distrito y 44 a los que lo hacen dentro del distrito y Viedma”, destacó Dalmau.

“Es importante destacar que todos los beneficiarios que cumplieron con los requisitos que estable la ordenanza para acceder a la beca, la recibirán hasta fin de año, a partir de que el propio intendente municipal asigna el dinero necesario para tal fin. En este caso son unos 160 millones de pesos”, concluyó.