Carmen de Patagones: esclarecen tres delitos a partir de allanamientos
Recuperaron tres bicicletas y secuestraron prendas de vestir que serán sometidas a cotejo.
Tres delitos contra la propiedad, dos de ellos cometidos en Patagones y el restante en Viedma, esclareció la Policía maragata luego de realizar sendos allanamientos.
Los operativos estuvieron a cargo del personal del Gabinete Técnico Operativo de la Estación Comunal de Carmen de Patagones, en cumplimiento a la orden dictada por el Juzgado de Garantías N° 3, en el marco de una causa reciente por hurto.
En el marco del procedimiento, fueron secuestradas tres bicicletas e indumentaria; elementos de prueba e interés para continuar con las tareas investigativas e imputación de un aprehendido días atrás.
Se trata de un hombre de 28 años, con antecedentes, que sustrajo una moto del frente de una vivienda en el barrio Villa Dolores del Pino y que hoy permanece detenido (agencia Carmen de Patagones).