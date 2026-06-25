Carmen de Patagones: esclarecen tres delitos a partir de allanamientos

Tres delitos contra la propiedad, dos de ellos cometidos en Patagones y el restante en Viedma, esclareció la Policía maragata luego de realizar sendos allanamientos.

Los operativos estuvieron a cargo del personal del Gabinete Técnico Operativo de la Estación Comunal de Carmen de Patagones, en cumplimiento a la orden dictada por el Juzgado de Garantías N° 3, en el marco de una causa reciente por hurto.

En el marco del procedimiento, fueron secuestradas tres bicicletas e indumentaria; elementos de prueba e interés para continuar con las tareas investigativas e imputación de un aprehendido días atrás.

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Se trata de un hombre de 28 años, con antecedentes, que sustrajo una moto del frente de una vivienda en el barrio Villa Dolores del Pino y que hoy permanece detenido (agencia Carmen de Patagones).