Drogas, "mejicaneada" y amenazas en Pringles: seguirán detenidos los tres acusados

La justicia determinó que permanezcan detenidas tres personas acusadas de secuestrar y amenazar a un hombre de 29 años en Coronel Pringles.

Se trata de Cristian (31) y Karen Maulucci (21) y Daiana Torres (33), quienes están imputados de los delitos de privación ilegal de los libertad agravada, coacción agravada y robo calificado por el uso de armas.

El Juzgado de Garantías interviniente, a partir de la solicitud del fiscal Eduardo Quirós, de la UFIJ Nº 9, decretó en las últimas horas la prisión preventiva de los sospechosos.

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El hecho ocurrió el pasado martes 19 de mayo, durante una fiesta de cumpleaños a la que habían sido invitadas varias personas, cuando el denunciante —quien reconoce tener una problemática con el consumo de estupefacientes— se retiró del lugar llevándose un sobre con 10 gramos de cocaína, sin autorización, hacia la casa de una mujer en las cercanías.

Luego de consumir droga y dormirse, despertó con quien era el "dueño de la droga" encima suyo. Se encontraba atado de pies y manos y había sufrido cortes en toda la cara con una navaja y golpes. La violenta situación quedó registrada en un video —que circuló por todo Coronel Pringles— en el que se observa al agresor presionando la punta de una cuchilla en el rostro todo ensangrentado de la víctima.

El herido pudo zafar por la ayuda de algunos amigos y al otro día formuló una denuncia.

El 31 de mayo pasado la policía llevó adelante allanamientos y efectivizó la detención de los procesados.

En los procedimientos incautaron un par de zapatillas de color azul, propiedad de la víctima, dos celulares, dos navajas, una gorra visera gris y 14 teléfonos en desuso.