Bianco sale al cruce de Máximo Kirchner: “Están más preocupados por criticar a Kicillof que a Milei”

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, negó este martes que el gobernador Axel Kicillof no haya ido a visitar a Cristina Kirchner desde que está detenida y afirmó que “hay sectores del peronismo más preocupados por criticar a otros compañeros que por criticar a Milei”

“No es cierto”, respondió tajante Bianco ante una consulta sobre los dichos de Máximo Kirchner, quien en el acto del sábado último en Parque Lezama enfatizó aludiendo a Kicillof: "Los que todos los días hablan de unidad ni siquiera son capaces de ir a verla”.

“No es cierto porque la fue a visitar el año pasado el gobernador a Cristina y nosotros a través de distintos contactos estamos permanentemente en comunicación indirecta, con todos los sectores", enfatizó el ministro en diálogo con Radio con Vos. "Mantenemos los contactos por las vías que corresponden, pero mientras gestionamos la provincia más grande de Argentina", remarcó.

De esta manera, Bianco salió al cruce del líder de La Cámpora que fustigó contra el gobernador de Buenos Aires, aunque sin nombrarlo. “Está muy claro quién debe ser la conductora de este proceso”, dijo el actual diputado nacional y agregó: “Hay millones de argentinos que quieren votar a Cristina y no pueden”.

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En respuesta a eso, Bianco señaló hoy: “Acá el verdadero problema es Milei. No es ni Cristina ni Axel, por eso las discusiones no se tienen que centrar en el compañero sino en Milei, y últimamente somos muy pocos los que criticamos a Milei".

Reconoció que "cada sector del peronismo tiene que trazar su camino”, pero consideró: “Es prematuro hablar de candidaturas, eso nos planteó el gobernador a fines del año pasado, que este año era de construcciones políticas”.

Bianco destacó que por el momento la dirigencia del Movimiento Derecho al Futuro que encabeza Kicillof está “recorriendo las provincias y el interior de la provincia", y ya el año que viene verá "cuál es el mejor método para que el campo popular tenga sus candidaturas". (NA)