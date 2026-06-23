Bullrich no va a la reunión convocada por Adorni y vuelve a tensar la relación con los Milei

La senadora Patricia Bullrich no irá a la reunión convocada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que celebrará esta tarde en la Casa Rosada, según pudieron confirmar fuentes del entorno de la titular del bloque libertario.

Los encuentros planificados por Adorni para este martes se realizarán en tres tandas entre el mediodía y la tarde: el primero tendrá lugar a las 11, el segundo a las 13.30 y el último a las 16.

Desde el despacho de Bullrich aclararon que la legisladora "no puede" dar asistencia debido a que debe encabezar la reunión de la Labor Parlamentaria en el Senado, donde intentará buscar apoyos dialoguistas para volver a postergar la interpelación de Adorni.

"Ella se reúne todo el tiempo. Los senadores no", argumentaron desde la jefatura de bloque.

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Lo cierto es que la relación entre la senadora y el ministro coordinador no transita su mejor momento. Es que Bullrich es de las pocas que se atrevió a desautorizar la orden de Javier y Karina Milei de blindar al funcionario investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Durante la última reunión de mesa política, la legisladora expuso su discrepancia ante los presentes respecto de la situación que involucra a Adorni y que tiñe a la administración libertaria.

Esta mañana, en Casa Rosada se enteraron del faltazo por los medios de comunicación y leyeron la ausencia en otro claro gesto por desmarcarse del oficialismo, en particular del funcionario al que apunta desde hace algunas semanas.

Como contó esta agencia, son varios los sectores de Balcarce 50 que miran con desconfianza a la titular de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado debe trabajar para evitar la interpelación de la oposición en el Congreso. (N/A)