Manuel Adorni recibirá al bloque de senadores de LLA encabezado por Patricia Bullrich

En la previa de una sesión donde podría aprobarse una interpelación y eventual moción de censura en su contra, Manuel Adorni recibirá este martes en la Casa Rosada a todo el bloque de senadores de La Libertad Avanza.

La convocatoria alcanzó a los 21 miembros del bloque oficialista en el Senado. El objetivo del encuentro será “conversar acerca de la dinámica del Congreso durante el segundo semestre del 2026″.

En ese contexto, para poder dialogar mejor con todos los legisladores, Adorni decidió dividir al grupo en tres bloques: uno a las 11, otro a las 13:30 y el último a las 16. “La respuesta ha sido inmediata y exitosa”, habían adelantado en Casa Rosada, donde esperan la presencia de toda la bancada.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La expectativa incluye a la jefa del bloque, Patricia Bullrich, que viene de abrir un frente de conflicto con Adorni al rechazar las explicaciones del jefe de Gabinete sobre su situación patrimonial. “Esto es más que un error, esto es una omisión ética", había sentenciado la semana pasada.

Sin embargo, la exministra de Seguridad es hoy la encargada del Gobierno de coordinar la estrategia defensiva en el Senado para evitar que la oposición apruebe una interpelación contra el jefe de Gabinete en una sesión acordada para este jueves.

Si bien en un principio Bullrich aceptó con los bloques opositores habilitar el tratamiento de la interpelación con una mayoría simple, la Casa Rosada insistió en que se requieren dos tercios del recinto para tratar cualquier proyecto sin dictamen de comisión. Por eso, la senadora porteña decidió convocar para este martes a una nueva reunión de Labor Parlamentaria para revisar lo resuelto la semana pasada.

“Si ese proyecto de interpelación tiene una mayoría, eso podría llevar o no a una moción de censura”, había advertido Bullrich el miércoles pasado. En caso de lograr bloquear el tratamiento de la medida, el jefe de Gabinete ganará tiempo. En caso contrario, deberá brindar explicaciones ante el Senado el 2 de julio, mismo día en que tenía previsto dar su informe de gestión en la cámara alta.

En paralelo, el oficialismo se propuso desactivar la sesión especial convocada en Diputados para este martes con el objetivo de ir contra Adorni. La convocatoria apuntaba a emplazar las comisiones para forzarlas a tratar los proyectos de interpelación.

Para evitar que los aliados votaran en contra del Gobierno y su funcionario, finalmente Martín Menem ordenó al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales que cite al cuerpo para la próxima semana, comprando una semana de gracia para el oficialismo.

En paralelo, la maniobra le permitió al oficialismo despejar el camino para que la Cámara de Diputados pueda celebrar una sesión el miércoles para tratar dos proyectos clave: super-RIGI y el acuerdo con los bonistas por el default de 2001. “Somos optimistas”, aseguraron desde el bloque de La Libertad Avanza en la previa. (TN)