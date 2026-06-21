La nueva cara de la adicción: los riesgos de vapeadores y bolsas de nicotina

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Pablo Álvarez palvarez@lanueva.com Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

Audionota: Mariano Muñoz

Durante años, las campañas de salud pública lograron reducir el consumo de cigarrillos tradicionales entre los jóvenes.

Sin embargo, una nueva generación de productos con nicotina amenaza con revertir esos avances. Vapeadores y bolsas de nicotina irrumpieron con fuerza entre adolescentes y adultos jóvenes, impulsados por estrategias de marketing que los presentan como alternativas modernas, limpias y supuestamente menos dañinas que el tabaco.

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Detrás de esa imagen, especialistas en neumonología, cardiología y salud pública alertan sobre una realidad muy distinta: ambos productos están diseñados para generar dependencia, afectan el desarrollo cerebral de los adolescentes y, lejos de ayudar a abandonar el cigarrillo, suelen perpetuar o incluso ampliar el consumo de nicotina.

Cambio de formato

Para el neumonólogo bahiense Jorge Bettini, jefe de la Unidad de Neumonología del Hospital Municipal, el fenómeno no es casual.

"Esto está diseñado para generar mayor adicción, tanto en términos farmacológicos como en términos de diseño", sostiene. Según explica, los sabores, colores y presentaciones están orientados específicamente a captar a adolescentes y jóvenes. "Son la puerta de entrada a la adicción de la nicotina", advierte.

La preocupación también alcanza a Marcelo Mené, también especialista en medicina respiratoria y médico de guardia del Hospital Penna. Para él, la popularidad de estos dispositivos responde a una estrategia cuidadosamente desarrollada.

"Estos dispositivos están tecnológicamente optimizados para ser altamente adictivos. Utilizan sales de nicotina que permiten dosis muy elevadas sin generar la irritación que provocaba el cigarrillo tradicional. El diseño busca un impacto directo y veloz en el cerebro, garantizando que la dependencia se instale mucho antes de lo que uno puede imaginar", explica.

La preocupación de los especialistas encuentra respaldo en las estadísticas. La Sociedad Argentina de Cardiología advirtió recientemente que el 35% de los adolescentes ya probó vapeadores.

Sin ir muy lejos, en la Ciudad de Buenos Aires, datos de la Fundación Interamericana del Corazón indican que el 38,7% de los adolescentes experimentó alguna vez con productos que contienen tabaco o nicotina.

El cerebro adolescente

Uno de los principales motivos de alarma es la edad de inicio del consumo.

"El cerebro de un adolescente está en pleno desarrollo y es extremadamente sensible a cualquier mecanismo de recompensa artificial", señala Mené.

Según explica, la exposición temprana a la nicotina puede alterar áreas relacionadas con el control de impulsos, la toma de decisiones y la regulación emocional.

Bettini coincide y agrega que el desarrollo cerebral continúa hasta aproximadamente los 25 años.

"Usar productos adictivos como la nicotina altera los mecanismos de regulación de la recompensa y afecta procesos emocionales que todavía se están formando", afirma.

La preocupación es compartida por organismos internacionales. La Organización Mundial de la Salud sostiene que la exposición a la nicotina durante la adolescencia puede afectar funciones críticas como la memoria, el aprendizaje y la capacidad de concentración, además de aumentar la vulnerabilidad frente a otras adicciones.

El médico Ricardo Daniel Tapia, especialista en Medicina Familiar, advierte que los vapeadores han encontrado terreno fértil entre los jóvenes gracias a su apariencia moderna y a la falsa percepción de seguridad.

"Su consumo implica riesgos serios para la salud, ya que la nicotina afecta directamente al desarrollo del cerebro en etapas de crecimiento, genera alta dependencia y puede desencadenar trastornos respiratorios, cardiovasculares y emocionales", señala.

El mito del vapeo

Una de las estrategias más exitosas de la industria ha sido instalar la idea de que vapear equivale a inhalar vapor de agua. Los especialistas desmienten categóricamente esa creencia.

"Es una falsedad con un fin únicamente de marketing. El hecho de que no haya combustión no lo hace inofensivo. Al inhalar estos aerosoles estamos agrediendo la barrera protectora del pulmón y alterando su capacidad natural para defenderse de infecciones", sostiene Mené.

Bettini agrega que los dispositivos contienen sustancias químicas potencialmente dañinas.

"Muchos creen que es vapor de agua, pero tienen glicerinas, polietilenglicol y otros compuestos que generan daño en las vías respiratorias. Provocan broncoespasmos, tos crónica y empeoran enfermedades como el asma".

Entre las consecuencias más graves aparece el denominado EVALI, una lesión pulmonar aguda asociada al uso de cigarrillos electrónicos que puede provocar insuficiencia respiratoria severa.

Además de los efectos respiratorios, la nicotina aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial, favoreciendo el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y elevando el riesgo de accidentes cerebrovasculares.

Nueva amenaza

Si el vapeo ya preocupa, la irrupción de las bolsas de nicotina encendió nuevas alarmas.

Estos pequeños sobres, que se colocan entre el labio y la encía, se comercializan con sabores frutales o mentolados y suelen exhibirse junto a golosinas en kioscos y comercios.

Su principal peligro radica en que no generan humo ni vapor, por lo que su consumo puede pasar inadvertido para padres y docentes.

"Al no generar olor ni humo, un adolescente puede consumir el equivalente a dos atados de cigarrillos por día sin que sus padres lo noten", advierte el cardiólogo Marcelo Cáncer.

Los especialistas señalan que la nicotina es absorbida rápidamente a través de la mucosa bucal y llega al cerebro en pocos segundos.

"Disparan la nicotina directamente al torrente sanguíneo y pueden derivar en arritmias, aumentos bruscos de presión arterial y daños locales en las encías y tejidos de la boca", explica Mené.

Bettini agrega que las dosis utilizadas suelen ser elevadas y provocan irritación de encías, lesiones en las mucosas y molestias dentales.

Ante esto, diversas organizaciones médicas, entre ellas la Sociedad Argentina de Cardiología, la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y la Unión Antitabáquica Argentina, reclamaron medidas urgentes frente a la expansión de estos productos y alertaron sobre el riesgo de que niños pequeños los confundan con golosinas.

El gran engaño

Quizás el aspecto más cuestionado por los especialistas sea la promoción de vapeadores y bolsas de nicotina como herramientas para abandonar el cigarrillo.

La evidencia científica disponible y la experiencia clínica coinciden en que esa promesa resulta engañosa.

"No, es un error peligroso", responde Mené cuando se le consulta sobre las bolsas de nicotina.

Y añade: "Las terapias para dejar de fumar que funcionan son tratamientos médicos supervisados, con dosis controladas y un objetivo claro de deshabituación. Estas bolsas hacen exactamente lo contrario: mantienen al cerebro enganchado a la nicotina y refuerzan el hábito".

Bettini es igual de categórico.

"Ninguno de los dos productos está avalado por las sociedades científicas para el tratamiento de cesación tabáquica. No están probados para dejar de fumar".

Por el contrario, diversos estudios muestran que muchas personas terminan utilizando simultáneamente cigarrillos tradicionales, vapeadores y bolsas de nicotina, incrementando la exposición total a la sustancia y profundizando la dependencia.

"La adicción a la nicotina sigue estando presente, aunque cambie el formato", coinciden.

Uno de los aspectos que más preocupa a los especialistas es que muchos de los adolescentes que hoy utilizan vapeadores o bolsas de nicotina jamás habían fumado un cigarrillo tradicional.

Durante décadas, las políticas sanitarias apuntaron a evitar que los jóvenes se iniciaran en el tabaquismo. Sin embargo, la irrupción de estos nuevos productos modificó el escenario. La industria encontró una forma de presentar la nicotina bajo formatos más amigables, tecnológicos y socialmente aceptados.

"Lo venden como algo para dejar de fumar o como algo inocuo porque no genera humo, pero justamente eso es erróneo. Vemos que quienes terminan usándolo muchas veces son personas que nunca fumaron", advierte Jorge Bettini.

Esta situación representa un cambio de paradigma. Mientras las generaciones anteriores se iniciaban en la nicotina a través del cigarrillo, muchos adolescentes actuales llegan primero al vapeador o a las bolsitas saborizadas y posteriormente incorporan otros productos.

Los especialistas hablan de una "puerta de entrada" a la dependencia química. La exposición temprana a la nicotina modifica los circuitos cerebrales vinculados con la recompensa y aumenta la probabilidad de desarrollar otras adicciones durante la vida adulta.

Los médicos reafirman que el principal desafío es combatir la normalización de estos productos entre los adolescentes.

La combinación de sabores atractivos, diseños llamativos, campañas en redes sociales y mensajes que minimizan los riesgos ha generado una percepción equivocada sobre su seguridad.

Mientras el cigarrillo tradicional pierde terreno entre los jóvenes, vapeadores y bolsas de nicotina ocupan ese espacio con una estrategia renovada pero un objetivo conocido: captar nuevos consumidores.

"La industria utiliza estos productos para iniciar la adicción a la nicotina", resume Bettini.

Por eso, los especialistas insisten en que la prevención, la educación y la consulta temprana en programas de cesación tabáquica continúan siendo las herramientas más efectivas para evitar que una nueva generación quede atrapada en una dependencia que, aunque cambie de apariencia, sigue representando una seria amenaza para la salud.

La preocupación es aún mayor porque muchos de estos productos circulan en ámbitos frecuentados por adolescentes, donde son exhibidos junto a golosinas o artículos de consumo masivo.