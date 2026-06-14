Chocaron dos camiones en cercanías de Algarrobo

Este domingo por la mañana se produjo la colisión de dos camiones en la ruta 22 cerca de la localidad de Algarrobo. Uno de los conductores tuvo que ser hospitalizado y la ruta permanece cortada.

El hecho tuvo como protagonista a dos camiones uno Mercedes que de la empresa Loginter, que era conducido por Ismael Adrián Iñiguez, de 39 años, oriundo de Berazategui. Este circulaba en sentido Río Colorado-Bahía Blanca y transportaba encomienda, aunque al momento del choque se encontraba descargado.

Por causas que se tratan de determinar, el camión chocó contra la parte lateral izquierda del semirremolque de un Scania de la empresa Patagonia SA, que era manejado por Fernando Gabriel Álvarez, de 47 años, con domicilio en Punta Alta. Este circulaba en sentido Bahía Blanca hacia Río Colorado, con carga avícola.

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Iñiguez fue atendido por personal de emergencias y trasladado en ambulancia al Hospital Penna de nuestra localidad. Según se indicó, este sufrió una fractura en la pierna izquierda, aunque se encuentra fuera de peligro. Álvarez, en tanto, resultó ileso.

A raíz del choque, la ruta permanece cortada mientras se llevan adelante las tareas de asistencia, ordenamiento del tránsito y pericias correspondientes. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Algarrobo, Bomberos Voluntarios, ambulancias y personal de Tránsito del Municipio.