Villarino, cada vez más cerca del Mercado Central de Buenos Aires

El municipio de Villarino firmó una carta de intención con el Mercado Central de Buenos Aires con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo que le permita a los productores del distrito colocar sus productos en ese centro de comercialización de alimentos, el más importante de Argentina y uno de los principales de América Latina.

Según explicó Juan Cruz Vidal, subsecretario de Educación, Cultura, Deporte, Turismo e Integración Socioeconómica del municipio, este paso facilitará el trabajo conjunto entre los equipos técnicos del Mercado Central, el municipio y las cooperativas de productores locales, con el objetivo final de que se abran nuevos mercados para los horticultores locales.

“Estamos muy emocionados con este proyecto y con la idea de vincular a nuestro sector productivo y a la marca Villarino con el Mercado Central”, subrayó Leticia Reiser, del Ente Municipal de Producción (Empromuv).

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De concretarse el proyecto no sólo los cultivos locales llegarán al poderoso mercado consumidor de Capital Federal y el Gran Buenos Aires, sino que además se propiciará el desarrollo de nuevas alternativas productivas.

“Podríamos dejar atrás el monocultivo (de la cebolla) y avanzaríamos hacia el policultivo (de esa y otras hortalizas). A eso apuntamos. La variedad es tan importante como la calidad”, enfatizó Robergo Grioli, presidente de la Cooperativa Agropecuaria de Villarino, una de las entidades participantes del acuerdo.

“Este proceso es muy incipiente. Debemos fortalecer a las cooperativas y mejorar su eficiencia. Tenemos un gran área de riego con buenas tierras para producir lo que demanda Argentina y el mundo; si los productores nos organizamos, vamos a lograr grandes objetivos en calidad y aprovechamiento de nuestros recursos”, añadió.

El intendente Carlos Bevilacqua celebró la firma de la carta de intención.

“Este acuerdo representa una nueva oportunidad para fortalecer el desarrollo productivo local, ampliar mercados y acompañar el crecimiento de quienes todos los días producen y generan valor en nuestro territorio”, señaló.

“Creemos en un Estado que acompaña, gestiona y abre puertas para que nuestros productores puedan llegar más lejos”, agregó.

Villarino cuenta con más de 80 mil hectáreas alcanzadas por el sistema de riego de Corfo Río Colorado. Se trata de una zona muy rica, con una enorme capacidad productiva, donde actualmente el único cultivo ampliamente desarrollado es la cebolla.

Bajo las condiciones de mercado adecuadas, en la zona se podría desarrollar la horticultura pesada y de raíz, como zapallo, zanahoria y papa, entre otros.

El Mercado Central de Buenos Aires es el centro de comercialización de alimentos más importante de Argentina y uno de los principales referentes en América Latina.

Ocupa nada menos que 530 hectáreas en Tapiales (en el partido de La Matanza) y es el corazón del abastecimiento frutihortícola del país.

Cuenta con 900 puestos de venta mayorista que se distribuyen a lo largo de sus 12 pabellones principales. Unas 10 mil personas participan de sus operaciones comerciales, y entre 30 y 35 mil visitantes ingresan al predio cada día, así como unos 700 camiones.

Opera a una escala monumental, con un movimiento mensual de 106.000 toneladas de frutas y hortalizas, lo que implica un flujo de dinero de miles de millones de pesos.

El 75,3% del volumen hortícola comercializado se concentra en seis productos líderes: papa, tomate, zapallo, cebolla, lechuga y batata. El 55% del volumen de frutas, en tanto, lo lideran la banana, limón, manzana y naranja.

Se calcula que unos 12 millones de personas (un cuarto de la población del país) dependen de este centro de abastecimiento.