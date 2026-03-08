Las bodas de plata del tranvía eléctrico

Mario Minervino [email protected] Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Hace 91 años, en marzo de 1935, celebró sus bodas de plata el servicio del tranvía eléctrico en nuestra ciudad, por entonces cuestionado como medio de transporte.

Cuando en marzo de 1910 circuló el primer tranvía eléctrico, Bahía Blanca se posicionó entre las más adelantadas del mundo en el transporte de pasajeros, con una tecnología de última generación, no contaminante y un esquema de horarios que se cumplía a rajatablas.

La puesta en marcha estuvo a cargo del Buenos Aires al Pacífico, empresa gerenciada por William Harding Green, absorbida en 1924 por el Ferrocarril del Sud y en 1926 por las Empresas Eléctricas Bahía Blanca.

En 1910 el tranvía significó “un progreso indiscutible”, que vino a poner “una nota simpática y de admiración”. Para 1935, las unidades “pasaban perdidas” en el conglomerado de la modernidad locomotriz, con la feroz competencia de los ómnibus “que se han adentrado en el alma del pueblo que vive tiranizado por la esfera del reloj”.

Por la avenida Colón

Las bodas de plata permitieron evocar aquella inauguración, cuando a las 9.20 salió el primer coche desde Sixto Laspiur y Roca el primer coche, anunciando el motorman el arranque mediante una campanita. El recorrido era por Blandengues, Chiclana hasta la avenida Cerri, regresando por Lamadrid, Yrigoyen, Zelarrayán y Roca, vuelta que completaba en 20 minutos.

En 1935 todavía se reconocía su importancia y, juzgados por su “faz lineal y estética”, seguían ofreciendo “comodidad, higiene y seguridad”.

A pesar de eso, su suerte estaba echada. Muchos los veían como parte del pasado, La Compañía de electricidad aseguraba que era deficitario y la competencia del coche a nafta se imponía como modernidad.

El último tranvía circuló en noviembre de 1938. Unas semanas después los coches fueron llevados a la estación Casa Amarilla y agregados al servicio tranviario porteño.