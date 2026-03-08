La Defensoría intensificó la ayuda para adultos mayores de Bahía y la región

Sayago juró como auxiliar letrado ante la presencia de Vannini (centro) y la secretaria de la Defensoría, Julieta Lazarte.

La Defensoría Departamental Bahía Blanca redobló su compromiso con los adultos mayores de esta ciudad y la zona, mediante el asesoramiento jurídico por parte de funcionarios de un área especializada en la atención a este grupo etario vulnerable.

Para dar respuesta frente a la alta demanda de consultas legales hechas por personas de la tercera edad, el organismo del ministerio público bonaerense potenció su capacidad de trabajo con la reciente asunción de Joaquín Sayago como auxiliar letrado.

El profesional integra la secretaría de Derechos de Personas Mayores de la Defensoría General del Departamento Judicial Bahía Blanca, que se creó hace aproximadamente un año y medio y funciona bajo la conducción de la doctora Jaquelín Rodríguez.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La defensora general Fabiana Vannini confirmó que la oficina especializada recibe gran cantidad de consultas vinculadas con el pago de cuotas alimentarias para hijos y tecnología, entre otras.

Los especialistas evacúan dudas respecto de demandas sobre alimentos que reciben los abuelos de los niños afectados, porque los hijos (separados o divorciados) de los demandados incumplen el pago de la cuota alimentaria.

Si bien no tienen relación con el Derecho, en la secretaría también son frecuentes las preguntas sobre cuestiones tecnológicas, entre ellas cómo crear una billetera virtual, cómo ingresar al home banking o cómo transferir dinero.

Las personas mayores además suelen solicitar información acerca de estafas virtuales, ya que son propensas a resultar víctimas de este delito.

La titular de la Defensoría remarcó las numerosas "necesidades" que tiene este segmento de la sociedad, motivo por el cual la asistencia en la secretaría abarca diferentes materias.

"Es un área especializada que funciona desde hace un año y medio, pero hasta hace poco tiempo trabajaba bastante a pulmón porque no teníamos personal.

La letrada Rodríguez, secretaria general del área Civil de la Defensoría, se hacía cargo de la secretaría de Derechos de Personas Mayores, mientras que Sayago tenía un cargo administrativo", precisó Vannini.

"Apenas asumí como defensora general, a principios de octubre del año pasado, le solicité al procurador general (Julio Conte Grand) el cargo de auxiliar letrado para Sayago, específicamente con la finalidad de cubrir las necesidades de la secretaría de personas mayores, que en aquel momento ya estaba creada pero había que jerarquizarla con un cargo letrado", agregó.

"Joaquín viene trabajando en la Defensoría desde hace 10 años e hizo una especialización en adultos mayores, por eso también estaba trabajando bastante a pulmón porque no descuidaba sus tareas habituales", continuó diciendo la fuente consultada por La Nueva.

Vannini consideró "fundamental" la labor del sector temático, por lo que su equipo prevé sumar servicios.

"Tenemos varios proyectos e ideas, pero necesitamos recursos. En algún momento habíamos pensado en convocar a fiscales para que den charlas y dicten talleres sobre delitos informáticos.

El plantel de la secretaría también asesora sobre la realización de trámites en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y otros tipos de gestiones administrativas.

Protección

El personal de la secretaría concurre semanalmente a centros de jubilados y pensionados bahienses, para asesorar y ayudar a este público en vinculación con consultas jurídicas de diversa índole.

De esta manera se garantiza el acceso a justicia para este colectivo social indefenso ante distintas situaciones, de acuerdo con lo establecido por la Convención internacional de derechos de las personas mayores, que tiene jerarquía constitucional.

"Queremos proteger a esta población vulnerable, que muchas veces no concurre a la Defensoría por cuestiones económicas, de movilidad, porque no cuenta con información o por poca difusión", finalizó Vannini.

El flamante auxiliar letrado, sobrino del extinto defensor oficial Jorge Sayago, indicó que en la secretaría prevalece asimismo el abordaje de conflictos intrafamiliares a raíz de la "distribución inequitativa de las tareas de cuidado (de los ancianos), que habitualmente recaen sobre una mujer del entorno familiar".

"Buscamos evitar la instancia judicial abordando la problemática de manera conciliadora e intentando llegar a los principales responsables, que suelen ser los hijos, que muchas veces no están presentes o no se hacen cargo", declaró el abogado Sayago.

Grupo "reticente"

Según Sayago, este es un grupo "reticente" a asistir a la Defensoría por ayuda.

"En la sociedad está arraigado el preconcepto de que a los ancianos los cuidan sus familiares, lo que dificulta que vengan a la Defensoría", planteó Sayago.

"Por eso decidimos salir de la oficina y empezar a atender en los centros de jubilados Ferro-Alma, Vista Alegre y Cono Sur, donde provisoriamente instalamos oficinas para atención gratuita, con respuesta positiva. Queremos ampliar el servicio a otros barrios", acotó.

Actualmente brindan asesoramiento sólo en la institución Cono Sur ubicada en Caronti 72, los martes y jueves.

El abogado señaló que también predominan consultas por conflictos intrafamiliares, problemas económicos que surgen de las tareas de cuidado de los adultos mayores y por el régimen de comunicación con sus nietos.

"Si bien la edad avanzada no es un motivo de vulnerabilidad, sí lo es la dificultad que genera el acceso a necesidades básicas y las barreras que encuentra una persona mayor para resolver por ejemplo cuestiones de tecnología", manifestó.

"Es esencial que el profesional tenga perspectiva gerontológica y que conozca las necesidades biológicas, psicológicas y sociales de una persona mayor", concluyó Sayago.

Cómo solicitar asistencia

Contactos. Los adultos mayores interesados en recibir asesoramiento legal pueden comunicarse al 291-4325105 o escribir al correo electrónico [email protected]

Cono Sur. También pueden contactarse con el centro de jubilados y pensionados Cono Sur, llamando al número de teléfono (0291) 4500927.