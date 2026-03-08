Un año de trabajos destinados a recuperar y reconstruir la ciudad

A un año de la inundación, muchas de sus consecuencias siguen presentes. Porque no se trató de un hecho cualquier, mucho menos menor. Fue arrasador, devastador: la ciudad no estaba preparada para semejante catástrofe, no había manera de estarlo, fue algo fuera de toda magnitud lógica y razonable.

Por eso los daños fueron inéditos, de una escala desconocida, al punto que de acuerdo a la evaluación realidad desde el municipio serán necesarios al menos 15 años de trabajos para llevar adelante la reconstrucción de la ciudad.

Una obra tan variada y de tal envergadura exige disponer de recursos económicos que exceden la capacidad municipal. La provincia ha asumido su responsabilidad y se ha sumado el aporte de las empresas del sector petroquímico e industrial.

Se ha hecho mucho y queda mucho por hacer. A veces hay una sensación de que está todo quieto.

Pero la realidad indica que hay obras realizadas, trabajos en ejecución y varios proyectados y licitados, una situación que, considerando los tiempos burocráticos habituales, la dificultad de disponer de recursos y los trámites licitatorios no puede menos que considerarse como relevantes.

Los trabajos

Uno de los sectores más afectados por la catástrofe resultó el canal Maldonado, con el arrastre del 40% de sus losas de revestimiento y el daño a los puentes vehiculares y peatonales, afectando de manera severa la comunicación entre los barrios de uno y otro lado del mismo.

A un año del hecho, el Ministerio de Infraestructura de la provincia y el municipio desarrollaron el proyecto integral de reconstrucción del canal, una obra de 109 mil millones de pesos, que desde el punto de vista hidráulico permitirá triplicar su capacidad y que además lo ha considerado desde el punto de vista recreativo y paisajístico, sumando espacios verdes, plazoletas y pasarelas peatonales. La obra está organizada para realizar en seis etapas, estando en marcha la primera y adjudicada la segunda.

A la fecha se intervinieron 11 puentes dañados para así permitir su transitabilidad. Además de la inspección técnica de todo el conjunto, se reconstruyeron losas de fondo y taludes y se estabilizaron las paredes, taludes y losas de aproximación.

También se intervino en el acondicionamiento del arroyo Napostá, con la reconstrucción de los taludes en 14 kilómetros de su recorrido a cielo abierto y la limpieza de 4 kilómetros del entubado.

Pluviales y limpieza

Otra tarea planteada fue la readecuación de la infraestructura de desagües pluviales, que claramente evidenció problemas y limitaciones en su funcionamiento. Con un presupuesto de 1.340 millones de pesos se reacondicionaron y reconstruyeron 240 bocas de tormenta y se reemplazaron cañerías en mal estado o de diámetro insuficiente.

Con el aporte económico de las empresas petroquímicas se realizarán nuevos desagües en varios barrios, estando en preparación la documentación necesaria para la licitación de 13 obras, incluyendo Ingeniero White y General Daniel Cerri, con una inversión de 27 mil millones de pesos.

De este total ya fueron licitadas y adjudicadas tres intervenciones por un total de $ 1.841 millones.

Cientos de arterias quedaron destruidas por la fuerza de la corriente de agua. A lo largo de 2025 se repararon más de 500 calles afectadas por socavones, lo cual exigió un gran despliegue de equipos, movimiento de suelos, reconstrucción de servicios soterrados como cloacas, asfalto, agua potable, desagües, energía eléctrica, gas, cordón cuneta y badenes.

Algunos casos icónicos, como Paroissien y Cristo Redentor, Misioneros y Estación Algarrobo, Los Nogales desde Bouchard hasta El Caldén y Marcos Mora entre Rafael Obligado y D’Orbigny.

Por último, hay un largo listado que refiere a las ayudas puntuales realizadas a familias afectadas por el agua, a clubes y entidades. Incluso a la fecha se siguen realizado licitaciones de materiales de construcción que son destinados a distintas familias que todavía se ocupan de realizar reparaciones en sus viviendas.

Otra tarea destacada fue la limpieza general que exigió la ciudad en los días posteriores al retiro de las aguas. La cantidad de residuos y sedimentos que se retiraron en 40 días fue equivalente a lo generado en la ciudad en un año. La tarea exigió además la disposición de decenas de contenedores para recoger distintos elementos que fueron dañados por el agua.

Final

Si tal cual sugirió el intendente Susbielles se necesitan 15 años para reconstruir la ciudad, se trata entonces de un largo camino, el cual se ha empezado a recorrer, con proyectos y con obras, logrando una importante adhesión de la provincia y de particulares.

El último lunes, en la apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el jefe comunal inició su discurso repasando algunas aristas del suceso

“Uno nunca sale igual de una catástrofe. De una circunstancia que marca tu historia para siempre se sale distinto, personal y colectivamente. Lo primero que quiero es abrazar a quienes sufrieron la pérdida de familiares y seres queridos aquel 7 de marzo. Nuestros vecinos fueron resilientes y de espíritu indomable, solidarios e increíblemente tenaces y perseverantes, para que esta ciudad no se doblegue ante la adversidad. No puedo estar más orgulloso y comprometido con la comunidad que me toca representar”, remarcó el jefe comunal.