Lilia Lemoine denunció "aprietes" por parte de taxistas bahienses hacia un concejal libertario
La legisladora se metió en la polémica por la desregulación de los taxis en Bahía.
La diputada nacional Lilia Lemoine, una de las principales referentes de La Libertad Avanza a nivel nacional, denunció hoy "aprietes" de parte de taxistas bahienses a un concejal libertario.
A través de sus redes sociales, la legisladora —quien ha viajado a Bahía Blanca en otras ocasiones y mantenido encuentros con ediles de su partido y hasta con el intendente Federico Susbielles— se metió en la polémica por el proyecto de desregularizar el servicio de taxis en nuestra ciudad.
Particularmente, compartió un posteo en X del concejal Felipe Ferrandez, en el que el legislador muestra una carta documento hacia "la casta sindical del taxi en Bahía Blanca", en la que niega haber injuriado y denigrado a sus integrantes.
Si bien no muestra quién es el destinatario en particular, señala que "la casta sindical del taxi en Bahía Blanca me mandó carta documento para intimidarme por defender a choferes de aplicaciones. No mentí, no injurié: dije la verdad. Ya respondí: rechazo total. Se les termina el curro y no quieren competencia. No me van a apretar ni callar, muchos menos estos dinosaurios. VLLC".
En este marco, Lemoine tomó el posteo y aseguró: "Aprietan al jefe de bloque de LLA en el Concejo de Bahía Blanca por defender el derecho a trabajar...".