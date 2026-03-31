Lilia Lemoine denunció "aprietes" por parte de taxistas bahienses hacia un concejal libertario

La diputada nacional Lilia Lemoine, una de las principales referentes de La Libertad Avanza a nivel nacional, denunció hoy "aprietes" de parte de taxistas bahienses a un concejal libertario.

A través de sus redes sociales, la legisladora —quien ha viajado a Bahía Blanca en otras ocasiones y mantenido encuentros con ediles de su partido y hasta con el intendente Federico Susbielles— se metió en la polémica por el proyecto de desregularizar el servicio de taxis en nuestra ciudad.

Particularmente, compartió un posteo en X del concejal Felipe Ferrandez, en el que el legislador muestra una carta documento hacia "la casta sindical del taxi en Bahía Blanca", en la que niega haber injuriado y denigrado a sus integrantes.

Si bien no muestra quién es el destinatario en particular, señala que "la casta sindical del taxi en Bahía Blanca me mandó carta documento para intimidarme por defender a choferes de aplicaciones. No mentí, no injurié: dije la verdad. Ya respondí: rechazo total. Se les termina el curro y no quieren competencia. No me van a apretar ni callar, muchos menos estos dinosaurios. VLLC".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En este marco, Lemoine tomó el posteo y aseguró: "Aprietan al jefe de bloque de LLA en el Concejo de Bahía Blanca por defender el derecho a trabajar...".