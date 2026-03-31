Identifican a dos de las tres víctimas del choque fatal en la ruta 33

La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Guaminí confirmó la identidad de al menos dos de las tres víctimas fatales del choque frontal registrado hoy en la ruta nacional 33, a la altura de la Bajada de Álamos.

Los fallecidos viajaban en una Citroen Berlingo, patente AE892QG, perteneciente al área de Desarrollo Social del municipio de Guaminí cuando, sobre las 7.30.

El utilitario -que quedó totalmente destrozado- colisionó frontalmente con un camión Scania, a la altura del kilómetro 213/214, a mil metros de donde el viernes se produjo un choque similar, que también dejó tres fallecidos.

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Las víctimas fatales fueron identificadas como Juan Ignacio Derbis, director de Prensa de la comuna, y Lucas Bernardo, empleado municipal.

El tercer cuerpo sin vida todavía no fue nombrado oficialmente aunque también se trataría de un trabajador comunal.

El camión Scania, que circulaba con un carretón, estaba al mando de Sebastián Toledo (40), domiciliado en Daireaux, quien se movilizaba en sentido Guaminí-Trenque Lauquen.