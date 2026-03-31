Guaminí: otro choque frontal con tres muertos en la ruta nacional 33

Otra vez el sector de la Bajada de Álamos, en la ruta nacional 33, en el distrito de Guaminí, fue escenario de un terrible incidente vial, tal como había sucedido el pasado viernes.

El choque se produjo esta mañana, tipo 7.30, en el kilómetro 213 (el de la semana pasada fue en el 212) cuando se embistieron un utilitario Renault Kangoo perteneciente al municipio de Guaminí y un camión Scania que circulaba en sentido contrario.

Como resultado del tremendo impacto -el vehículo menor quedó virtualmente abajo del transporte- tres ocupantes de la Kangoo -hasta el momento no identificado- perdieron la vida virtualmente en el acto.

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La primera versión es que la camioneta aparentemente mordió la banquina, que está descalzada, y se cruzó de carril, aunque las causas del hecho serán materia de investigación a partir de la intervención de los peritos de la Policía Científica.

El viernes pasado, también en horas de la mañana, prácticamente en el mismo lugar se embistieron un Volkswagen Suran y una camioneta Ford Ranger.

Tres de los ocupantes de la Suran, identificados como Marcelo Fabián Méndez del Arco, Oscar del Arco y Nahiara Bolasina, fallecieron.

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