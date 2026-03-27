Choque fatal: tres muertos y un herido en cercanías de Guaminí

Un lamentable saldo de tres muertos y un herido de consideración arrojó, esta mañana, un fuerte choque frontal entre una camioneta y un auto en la ruta nacional 33, en el partido de Guaminí.

El incidente vial se produjo sobre las 8, a la altura de la denominada Bajada de Álamos y luego del impacto ambos rodados terminaron sobre la misma banquina, según informó la Policía.

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La colisión fue protagonizada por un Volkswagen Suran, en el cual viajaban las tres víctimas fatales (a quienes no se identificó por el momento) y una camioneta Ford Ranger.

Este último vehículo estaba al mando de Armando Centurión, quien fue trasladado con heridas al hospital de Guaminí.

En el lugar de la emergencia trabajaron bomberos de esa jurisdicción, policías de la Estación Policial Comunal Primera de Guaminí y la Policía Científica.