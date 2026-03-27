Un detenido por el robo de motos

Personal policial capturó a un joven tras un allanamiento realizado en una vivienda de Venezuela al 600 por el robo de motos.

Además de la detención de Sebastián Quiroga Mirabal, de 19 años, los efectivos secuestraron una importante cantidad de motopartes.

Ahora se intentará establecer si el origen de las mismas también es ilícito.

Las tareas investigativas comenzaron luego de que se interceptara al ahora aprehendido en un vehículo con pedido de secuestro.

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El robo de ese rodado, en San Martín al 600, había sido denunciado a principios de mes.