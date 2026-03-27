Operativo “Motochorros” en Bahía Blanca: un detenido y 14 motos secuestradas

Un amplio operativo de prevención denominado “Motochorros” se llevó a cabo este viernes por la tarde en Bahía Blanca, en la zona de Charlone y Sixto Laspiur, con la intervención de personal de la Seccional Segunda, Infantería, Caballería y Control de Tránsito Urbano.

Durante el despliegue, los efectivos identificaron a 68 ciudadanos y controlaron 13 automóviles y 49 motos.

Como resultado del procedimiento, fue aprehendido un joven de 21 años, identificado como Facundo Julián Castillo, quien intentó evadir el control policial a alta velocidad.

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La policía informó que el sujeto embistió el operativo y se dio a la fuga por calle Charlone, continuando por Avellaneda, hasta que finalmente fue interceptado a pocas cuadras.

Quedó detenido por el delito de desobediencia, con intervención de la UFIJ Nº 15, y permanecerá alojado en la Seccional Segunda hasta ser indagado.

También se procedió al secuestro de 14 motos, cuyos conductores no contaban con la documentación obligatoria para circular.

Este tipo de operativos continuará desarrollándose en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de reforzar la prevención del delito y las infracciones contravencionales.