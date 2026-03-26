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Roban a mano armada a una pareja en su casa de barrio Universitario

El hecho ocurrió en horas del mediodía, en Alvarado al 1.600.

Foto: Google Maps

Dos desconocidos robaron este mediodía a una pareja en su casa de barrio Universitario.

El hecho ocurrió en horas del mediodía en Alvarado al 1.600.

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En ese lugar, dos ladrones -con el rostro semicubierto- sorprendieron a Alberto Annese, de 73 años, en el patio de su vivienda y, apuntándolo con un revólver plateado, lo obligaron a ingresar a la casa donde se encontraba su mujer, Susana Ramos, de 68.

Allí, mediante amenazas, les sustrajeron unos 100 mil pesos en efectivo, dos armas en desuso -utilizadas como decoración- y alianzas de oro.

En este momento se está llevando a cabo un relevamiento de cámaras particulares y del centro de monitoreo municipal.

La carátula es Robo agravado.

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