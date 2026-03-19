Perdieron el control de su automóvil y volcaron entre Stroeder y Villalonga

Dos hombres, oriundos de Pedro Luro fueron hospitalizados por precaución, luego de protagonizar un vuelco a la altura del kilómetro 875 de laruta nacional N°3, a unos cinco kilómetros del ingreso a Stroeder (con sentido Norte) hacia Villalonga.

Desde el cuartel de bomberos voluntarios de Stroeder confirmaron que reciben un llamado telefónico, alrededor de las 13.10, “dando aviso de vuelco en la ruta nacional”.

“Cuando el personal llegó al lugar, constata que se trataba de una camioneta Fiat Toro, que se encontraba lateralizada y sus ocupantes, dos hombres mayores, fuera de la misma”, explicaron.

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Los mismos, indicaron que perdieron el control del rodado y volcaron.

“Si bien no presentaban heridas de consideración, fueron trasladados por personal de Salud al nosocomio local por prevención”.

Además de los Bomberos y personal de salud, en el lugar trabajo personal del Destacamento Stroeder de la Policía Comunal. (Agencia Patagones)