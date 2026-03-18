Torneo Apertura: tras la lluvia, se cierra la primera fecha en la "B"

Con dos partidos se cerrará hoy la primera fecha del Torneo Apertura "Jorge Dambolena" de la Primera División "B" de la Liga del Sur.

Estos encuentros estaban programados para el último sábado, pero fueron postergados por la lluvia y con el objetivo de preservar los campos de juegos.

La actividad comenzará a las 16.30 y se dividirá en Bahía y General Cerri.

En el Onofre Pirrone, Tiro Federal esperará por Comercial, con arbitraje de Leonardo Villamil, quien reemplazará a Franco Yatzky quien no podrá estar por encontrarse de viaje realizando pruebas físicas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Mientras que en el Luis Molina de General Cerri, Dublin será local de Rosario Puerto Belgrano.

En cancha de Sansinena dirigirá Lucas González.

*Cómo arrancó

La primera fecha del ascenso comenzó con dos empates, el último domingo.

También en Cerri, Sansinena y Pacífico de Cabildo igualaron 3 a 3 en un emocionante cotejo.

En tanto en el Adolfo Pirola Pacífico de Bahía Blanca y Olimpo no se sacaron ventaja.