Delfi Lombardi va por otro Mundial Sub 20: "Todo lo de la Selección se los voy a contar a mis hijos algún día"

Con apenas 19 años, Delfina Lombardi le sumó otro capítulo de lujo a su carrera deportiva, al clasificar días atrás al Mundial Sub 20 de Polonia con la selección argentina.

A través del Sudamericano que se disputó en Paraguay, el combinado nacional sacó su boleto a la cita mundialista (fue tercero) y la delantera surgida en Bella Vista fue protagonista.

"Fue hermoso, armamos un grupo humano increíble, creo que eso hizo que lo desfrutáramos mucho más. Estar un mes encerradas en Paraguay no es fácil, puede ser que haya problemas de convivencia y no los hubo. Creo que eso nos ayudó a hacer el torneo que hicimos que fue muy bueno", explicó Delfina de Estados Unidos en El Diario Deportivo.

Ya de regreso en Miami, donde estudia y juega en la Universidad Internacional de Florida (FIU), la exjugadora de River Plate contó sus sensaciones.

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"Clasificamos con el mejor puntaje a la segunda fase, le ganamos a Brasil, que nunca había pasado, y terminamos clasificando al Mundial que era el objetivo principal", resumió.

"Me fui contenta con lo que hicimos -agregó-, siento que podríamos haber hecho más. Creo que teníamos todo para ser campeonas, no tengo dudas. Quedamos terceras y al primero y al segundo, que fueron Brasil y Ecuador, le ganamos en la primera fase. Después, el fútbol es fútbol y perdimos contra ellos en la segunda fase".

A lo largo de la competencia en Paraguay, Argentina ganó la primera fase con puntaje ideal y luego fue tercera, consiguiendo uno de los 4 pasajes al Mundial que estaban en juego.

Delfi, en tanto, marcó un gol en el triunfo ante Bolivia por 4 a 0.

Este certamen, además, significó su segundo Sudamericano (había jugado uno con la Sub 17) y le permite estar en la previa a su segundo Mundial (también disputó el de Colombia en 2024).

"Los nervios y el disfrute hacen que parezca que siempre es todo nuevo, como que uno nunca se acostumbra la verdad. Lo vivo como si fuera el primero y el último", reconoció Delfi.

"Lo disfruté y aprendí muchísimo -remarcó-, siempre las experiencias con la Selección son recuerdos que me quedan para toda la vida. Son cosas que les voy a contar el día de mañana a mis hijos como una experiencia increíble", sostuvo.

Ya con la clasificación asegurada, Delfi retornará en unos meses al país para iniciar la preparación final hacia el Mundial, que se jugará en septiembre.

"Tengo muchas expectativas para el Mundial, ya viví uno y sé lo que es. Hay un nivel impresionante, pero tenemos un equipo muy bueno. Creo que tenemos todas las condiciones para pelearlo", se ilusionó.

Mientras tanto continuó con sus estudios universitarios y a la espera del regreso de la competencia con su equipo.

"Voy paso a paso y eso hace que mantenga la calma, porque si pienso todo lo que tengo por delante... es mejor llevarlo paso a paso", admitió.

"Son como objetivos que hay, ahora tenemos el Mundial y capaz amistosos antes. Me preparo para eso, pero también para seguir mejorando día a día, tengo 19 años y quiero seguir mejorando, más allá de los objetivos que tenga por delante", agregó.

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