Delfi Lombardi, la bahiense que ya es parte del mundo River, contó cómo lo vive desde adentro

De un tiempo a esta parte, la bahiense Delfina Lombardi sabe muy bien lo que es vivir desde adentro el Mundo River. Y también ser parte.

Surgida en Bella Vista, Delfi armó sus valijas a principios de 2022 y llevó sus sueños y su fútbol al Millonario.

Además de ganarse un lugar en su categoría como capitana y formar parte del plantel de Reserva que se consagró campeón en 2022, la jugadora de nuestra ciudad también vivió días atrás un particular momento. Cuando como alcanzapelotas fue clave para un gol del equipo de Martíne Demichelis, a la postre campeón del fútbol argentino.

De todo eso y mucho más habló Delfi hoy en Diario Deportivo, el programa que se emite de lunes a viernes por La Nueva Play, de 13:30 a 14:30.

“Fue todo de golpe, no lo busqué. Fue muy lindo el cariño que recibí de la gente”, reconoció Delfi, de 17 años, en alusión a lo sucedido aquel día en el partido ante Unión.

“Es algo charlado -agregó-. Era la primera vez que iba y me habían dicho que dependiendo el resultado y quién me pedía la pelota, había que jugar rápido”.

Una vez consumado el triunfo y luego también el título, muchos hinchas reconocieron a Delfina por su aporte.

"La gente me hace sentir que fui parte, pero nunca lo voy a sentir tan así. El gol fue un golazo y el mérito fue todo de Nacho”, dijo Delfi, quien después se pudo sacar la foto con el autor del tanto, la que guardará como recuerdo.

“Siempre supe lo grande que es River -señaló- pero después de esto me sorprendió por la cantidad de gente que me desea el bien y eso me impactó mucho”.

Luego de hacer sus primero pasos en Bella Vista, Lombardi llegó a River con 15 años.

“En Bella Vista aprendí muchísimo, me abrieron las puertas y aprendí mucho. Haber podido jugar en fútbol 11 con los chicos, me dio mucha intensidad para venir acá más preparada. Nunca había jugado en cancha de 11 y caer acá de una iba a ser complicado. Esos tres años que tuve en Bella Vista, me hicieron muy bien”, reconoció.

Una vez instalada en River, ya sueña con ganarse un lugar en la Primera y también con disfrutar desde adentro de un Monumental lleno.

“Entrenamos con Primera y el año pasado algunas semanas entrené con ellas. Creo que todas las que estamos en Reserva, tenemos chances de jugar en Primera. Pero hay que trabajar y sé que tengo que mejorar todavía”, admitió.

“Ir a la cancha te motiva -contó-. Siempre lo hablamos con las chicas, te motiva ver a los jugadores ahí, quiero estar ahí, quiero jugar, quiero que se llene esta cancha (por nosotras). Es una motivación del día a día”.

Además de lo conseguido en el club, la bahiense también se dio el gusto y tuvo el honor de ser parte del Seleccionado llegando a disputar el Sudamericano Sub 17 en Uruguay.

“Fue un sorpresa estar citada a la Selección cuando todavía estaba en Bahía. Es disfrutar cada entrenamiento y cada oportunidad porque es difícil estar ahí”, contó.

“Tener puesta la camiseta de la Selección es una energía distinta”, resumió.

Todos estos logros tiene detrás un gran esfuerzo personal y también familiar.

"Me levanto a las 5 y media, me tomo el colectivo y llego a las 7 al club. Hasta las 10 entreno, después comemos en el club y de ahí voy al Colegio del Club hasta las seis”, explicó Delfi.

Desde que Delfi comenzó el fútbol femenino ha ido creciendo en muchísimos aspectos, tanto a nivel mundial, como nacional y también en Bahía.

“Que se le puedan abrir las puertas a las más chiquitas (en Bahía), es muy lindo y me pone muy contenta que los clubes traten de empeñarse en eso y tratar de mejorar y abrirle las puertas a más chicas”, se ilusionó.

Además, aportó una mirada más global.

“Creo que hay un re progreso pero que todavía falta, sé que hay lugares en el interior que hay chicas que no tienen dónde jugar. Nos quedan años todavía pero hay un avance tremendo”, dijo.

Ella a su manera y casi sin proponérselo es un gran espejo, en el que muchas chicas pueden verse reflejada y atreverse a soñar.

“Me llegan muchos mensajes de chicas de Bahía y de otros lugares, me pone muy contenta que vean mi ejemplo y hay un montón más. Siempre respondo lo mismo: que con trabajo y si realmente amas el deporte y tenés ganas, se puede llegar”, enfatizó.

Como parte de este fantástico lugar que ocupa en base a su talento, dedicación y esfuerzo, Delfna vivirá desde adentro la fiesta del campeón. Cuando River reciba el viernes a Racing, en la última fecha de la Liga Profesional.

“Voy a estar en la cancha, estoy muy contenta, tengo una emoción…todas las noches en la cancha de River fueron increíbles y no tengo dudas que esta va a ser así”, se imaginó.

¡Qué lo disfrutes, Delfi!

