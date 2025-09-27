Una Unidad Sanitaria para Villa Harding Green

Mario Minervino [email protected] Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Hace 78 años, en septiembre de 1947, se inauguró la Unidad Sanitaria de Villa Harding Green, un servicio clave para un barrio que se consolidaba.

Creada en 1906, Villa Harding Green fue en principio pensado como un lugar de fin de semana, un espacio donde huir del ruido de la ciudad y encontrarse con la naturaleza. De allí la construcción de los chalets de dos plantas que caracterizan al sitio con su arquitectura.

Sin embargo, a los pocos años la villa pasó a promocionarse como ideal para el elemento obrero, con terrenos a precios accesibles. En 1911 la municipalidad construyó en el lugar un barrio obrero, el primero en su tipo en el país, cuyas unidades fueron saliendo a la venta.

Con su población consolidada fue sumando servicios esenciales, por caso el establecimiento de una Unidad Sanitaria --impulsada de manera conjunta entre la Administración sanitaria del municipio y la Comisión de Fomento del barrio--, la cual, se dijo, “aportará incalculables beneficios al importante núcleo de familias obreras”. Junto con esa Unidad se habilitó un parque infantil, para los más pequeños.

La ceremonia contó con autoridades y vecinos, entre ellos el comisionado municipal, Francisco Basso, el presidente de la Cámara de Apelaciones, Dr. Carlos Iribar y el director de salud, doctor Silvio Mochen.

El parque fue apadrinado por el jefe de fuerzas aeronavales de Puerto Belgrano, capitán de fragata Alejandro Marengo.

Terminada la ceremonia hubo un almuerzo a la criolla para todos los concurrentes, por la tarde un festival hípico, cuya recaudación fue entregada a Juan Caro, presidente de la cooperadora sanitaria, y por la noche un lunch en la salón del club Villa Harding Green.

La Unidad Sanitaria funcionó durante 78 años. Fue reemplazada hace un par de semana por un Centro de Salud destinado a la atención primaria.