Bianca Donati, a la espera de otra clínica de “Dx3” y el sueño pendiente en Bahía

Aprovechando el receso en España, Bianca Donati, jugadora del UD Taburiente de Islas Canarias, regresó a Bahía para ultimar detalles para uno de sus grandes proyectos, mientras ya avisó cuál es su próximo sueño a cumplir en nuestra ciudad.

La exjugadora de Las Leonas se encuentra trabajando junto a sus hermanos Florencia y Luciano en los detalles previos para la segunda clínica "Dx3" que al igual que el año pasado contará con presencias de lujo para vivir tres días a puro hockey.

"Estamos a full con eso, ya venía trabajando desde España. Ya está todo muy organizado. Estoy súper contenta con esta segunda edición y con la gente que va a venir", le contó Bianca a El Diario Deportivo.

Esta nueva edición del evento se realizará del 18 al 20 de este mes y se desarrollará en Pacífico, destinado para chicas y chicos de entre 7 y 18 años.

"La gente de Pacífico me está ayudando un montón, pero por suerte hay muchos otros clubes de acá que quieren estar y compartir. Desde mi lado están las puertas abiertas de todos los entrenadores que quieran participar y venir a ver", contó Bian.

"Siempre -agregó- la clínica estuvo pensada para que, además de los chicos, también puedan venir entrenadores de Bahía, para estar al lado de los entrenadores de la calidad que traemos. Creo que siempre se llevan algo, que eso hace crecer a cada club y eso hace crecer el hockey de Bahía. Ese es el fin de la clínica. Las puertas están abiertas para todos", remarcó la bahiense de 30 años, excampeona mundial juvenil con Las Leoncitas y mundialista con Las Leonas en Londres 2018.

Entre las presencias estelares de este año, sobresale Gabriel Minadeo, exentrenador de Las Leonas y quien participó en 7 Juegos Olímpicos, como DT y jugador.

"Para mí Gabriel representa mucho, fue mi primer entrenador en River y con él jugué mi primer partido en Las Leonas", contó Donati.

"Traer una persona así para mí es un lujo, además del cariño que le tengo", insistió.

Además de Minadeo, la clínica volverá contar Juan Manuel Vivaldi (arquero campeón olímpico en Río) y Gregorio Genes (kinesiólogo, neurociencia deportiva y actualmente parte del staff de Los Leoncitos).

La otra gran presencia del evento será la bahiense Candela Esandi, jugadora de San Fernando y recientemente citada por primera vez a Las Leonas.

"Con Cande tengo un cariño especial", reconoció Bianca, quien a través de un contacto, fue clave para que la jugadora surgida en Sociedad Sportiva comience su camino en el hockey Metropolitano y el proceso de Selecciones.

"La vi jugar en un entrenamiento con los Seleccionados y pensé que era imposible que nadie la haya llamado, nadie la haya visto. En ese momento estaba (Fernando) Ferrara como entrenador del Junior y le escribí porque yo creo que las oportunidades la tienen que tener todo el mundo. Le dije que estaba bueno que la vean", recordó Donati.

"Sé que tiene la calidad y que se entrena para eso. Que hoy esté ahí me enorgullece mucho que gente de Bahía esté, que lo disfrute sobre todo. Intento estar en lo que puedo y se me pongo a pensar en cómo surgió me parece una locura. Estoy chocha, nos escribimos estos días. Que de sus frutos me encanta, pero es puramente sacrificio de ella y de su familia, de lo que se entrena y por la calidad de jugadora que es. Le cambié un poco la vida y espero que sea para bien", se ilusionó.

Por otra parte, a diferencia de la primera edición, esta vez la clínica se hará en Pacífico y no El Nacional.

"Para mí es especial porque es un club en crecimiento, que aporta mucho, de barrio y de familia. El cual hace mucho por crecer, aunque les cueste un montón. Por eso me gusta aportar mi granito de arena llevando una clínica y lo que eso genera, moviliza y que den ganas de crecer para hacer una siguiente o por lo menos para que el club tenga la posibilidad de tener eventos así", contó Bianca, quien fue subcampeona en el Verde tiempo atrás.

"Siempre da un poquito de miedo hacer estas cosas -continuó-, por infraestructura y creo que estas cosas cambian el chip y muchas cosas en los clubes. Obviamente que me encanta El Nacional y no tengo las puertas cerradas para una próxima, porque el lugar, las canchas y todo me parece increíble y la volvería a hacer ahí porque me gusta. Sé que Pacífico tiene mucho menos en cuanto a infraestructura, pero creo que con lo que conlleva y la gente que vamos a llevar... creo que el amor de la gente es fundamental y que Pacífico se va desvivir para poder sacarle lo mejor a cada cosa, por el hecho de acompañarme a mí, a mí familia y a mis hermanos. Cuando uno trabaja que quiere o tiene aprecio se trabaja mucho mejor o, por lo menos, es más lindo", reconoció.

El receso de invierno en el hockey europeo le permitió poner una pausa a su rutina en España, en la que fue mucho más que hockey.

"En lo personal me está yendo bien, estoy un poco más grande y me tomo de otra forma las cosas. Entrenando y disfrutando", avisó.

"Al estar mas grande uno va pensando en el post hockey -contó-, me encantaría seguir pero sé que mi cuerpo no da y sé que soy joven, pero ya pasé mucho tiempo con el hockey, estando a mil y dedicándole a mi cuerpo 8 horas de entrenamiento. Ahora estoy en una posición que disfruto, el hockey me está devolviendo mucho y con eso puedo proyectar muchas cosas. Pero sí estoy pensando mucho de que no tengo muchas ganas de seguir jugando y siendo profesional en cuanto a entrenamiento. Sí me puedo dedicar a otras cosas, como mi local o la clínica, que siento que nunca voy a dejar de lado el hockey porque es lo que me gusta siempre me apasionó y lo hice por 25 años de mi vida", agregó.

Además de seguir siendo jugadora, Bianca también comenzó a dar sus primeros pasos en su otra profesión: la pastelería profesional.

"La pastelería me encanta, lo estudié en Buenos Aires y la realidad es que mi sueño es tener una pastelería acá en Bahía, así que los planes no cambian. Sé que con un título lo podes hacer, pero en España tengo el tiempo y el lugar para poder trabajar y aprender. Sin ser dueña y atrás de un pastelero que sabe un montón y trato de aprender desde ese lado", avisó.

Mientras ya piensa a futuro, Bianca volvió a Bahía para concretar otro de sus proyectos.

Mirá la nota completa: