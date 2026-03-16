En medio del apagón total en la isla, Donald Trump amenazó con tomar Cuba

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes que espera tener “el honor de tomar Cuba” durante su mandato, en momentos en que se realizan negociaciones con el gobierno de La Habana y un apagón total afecta a la isla.

“Creo realmente que tendré el honor de tomar Cuba, de alguna manera”, expresó ante los periodistas en el Despacho Oval.

“Quiero decir liberarla, o tomarla. Creo que puedo hacer lo que quiera, si quiere que le diga la verdad. Es una nación muy debilitada en estos momentos. Sería un gran honor”, afirmó.



Washington y La Habana mantienen negociaciones

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El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció el viernes que ambos gobiernos mantienen negociaciones, en medio de un bloqueo casi total de Washington a la entrega de crudo a la isla.

Washington amenaza con sanciones a los países que quieren entregar crudo a la isla, ya que considera que su gobierno comunista es una “amenaza”.

Trump repitió que su administración mantiene conversaciones con las autoridades cubanas y describió a la isla cómo “una nación fracasada. No tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada”.

“Tienen buena tierra. Tienen paisajes bonitos. Es una isla hermosa”, dijo el presidente republicano, quien presumió de tener amigos cubanos que se hicieron millonarios en Estados Unidos.

El mandatario estadounidense amenazó en las últimas semanas con tomar control de la isla, ya sea de forma “amistosa” u hostil, y repitió que el gobierno de La Habana “caerá muy pronto” porque el país “está en ruinas”.

Bajo la presión de Trump, el gobierno cubano anunció hoy una apertura económica y autorizó a los emigrados y sus descendientes invertir y tener sus propios negocios en la isla.

“Cuba está abierta a mantener una relación comercial fluida con empresas estadounidenses” y “también con cubanos residentes en Estados Unidos y sus descendientes”, dijo el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva, en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense NBC difundida este lunes.

En la entrevista que concedió en La Habana, el ministro explicó que los emigrados podrán tener sus propios negocios en la isla, lo que constituye un viejo reclamo de la diáspora. (con información de TN)