Pueden cerrarse hoy mismo las dos series permanencia de Primera

Las dos series por la permanencia -al mejor de cinco- podrían definirse esta misma noche, desde las 21, cuando se enfrenten Liniers (1)-Estrella (2), en cancha de Pacífico, y San Lorenzo (1)-9 de Julio (2), en el Román Avecilla.

Con la paridad siendo el común denominador en los diferentes juegos, hoy se disputa el cuarto capítulo, llegando con ventaja los dos visitantes: Estrella y 9 de Julio, quienes, de ganar, le bajarían la persiana a las series.

En caso de ser necesario disputar un quinto juego en una o las dos series, la fecha será el próximo viernes, invirtiendo nuevamente la localía.

El ganador de la serie Estrella-Liniers automáticamente se asegurará la permanencia en Primera para 2026, mientras que el perdedor jugará un repechaje ante Sportivo Bahiense.

En el caso de 9 de Julio-San Lorenzo la situación es más delicada, porque quien pierda descenderá a Segunda y el otro cruzará en un repechaje frente a Independiente.

Ambas series se jugarán al mejor de cinco.

Liniers (1)-Estrella (2)

Cancha: William Harding Green (Pacífico).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Alejandro Vizcaíno y Horacio Sedán.

Novedades: Liniers está completo, como hasta el momento en la serie. En Estrella continuó recuperándose de un desgarro Lahuel Silva y hoy está para sumar unos minutos. Los ausentes son los mismos de hace un largo período: Julián Horvath, Federico Macías, Federico Lambrecht y Bruno Gigliotti.

Antecedentes: se enfrentaron en cinco oportunidades. En el primer tramo jugaron en cancha de Napostá, con victoria para Estrella, 82-79. Los cuatro restantes encuentros fueron consecutivos, enlazando el último de la fase regular (victoria del Chivo, 77-70 en el Luis Álvarez), con los tres de la actual serie.

En esta instancia, el primero quedó para el albinegro, 88 a 74, de visita; Estrella igualó la serie en cancha de Bahiense (57-54, con un triple de Fausto Herrera) y el último también lo ganó el auriazul, de local, 75 a 72, en tres suplementarios (52-52, 60-60 y 64-64), siendo el partido más largo de la temporada.

San Lorenzo (1)-9 de Julio (2)

Cancha: Román Avecilla (9 de Julio).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Mariano Enrique y Alejandro Ramallo.

Novedades: en San Lorenzo regresa Nahuel Diez y 9 de Julio está completo.

Antecedentes: las dos victorias de 9 de Julio fueron de locales y en el cierre. La primera, 53-52 con una conversión volada de Santiago Ruesga y en el último partido, 80-78 con un alley-oop entre Ruesga y Francisco Anaya. En medio, la única victoria de la temporada para Sanlo ante 9, de local, 85 a 79.