Villa Mitre, con esfuerzo, se sacó de encima a Estudiantes y jugará la final con Pacífico

Villa Mitre necesitó de tres cuartos para poder sacarse de encima a Estudiantes y ganarle, finalmente, 89 a 66, cerrando 2-1 la serie semifinal correspondiente al segundo tramo del torneo de Primera, Aldo "Bebe" Storti.

De esta manera, Pacífico y Villa Mitre jugarán la final, al mejor de cinco, en principio desde el jueves en Estudiantes, algo que mañana se confirmará tras reunión de la ABB con los clubes.

El ganador de la serie, posteriormente cruzará frente a Olimpo, por el título 2025, en la Súper final.

El juego

Para llegar a esta definición, el tricolor la tuvo más complicada de lo previsto, ante un rival que mostró, como principal virtud, mucha decisión, convicción y presencia con la que salió a jugar de visita, lo cual le permitió generar tanto atrás como adelante.

Esta oposición puso a prueba al tricolor, que tiró a la cancha todo lo que tenía a disposición en la combinación de jugadores que participan del torneo local y Liga Argentina.

Y la resistencia del albo, lo incomodó. Firme defensivamente desde el perímetro y conteniendo a los internos, Estudiantes se plantó en el 5x5.

El tricolor -que tuvo a Heinrich y Amigo lúcidos- necesitó correr para encontrar respuestas. Así y todo, enfrente Estudiantes estuvo encendido desde el arranque y no perdonó a distancia.

En el primer tiempo, el local metió 1-7 en triples y el albo 5-9, por cinco vías diferentes: Lucas Delgado, Jorge García, Matías Martínez, Julián Rodríguez y Jerónimo Mitoire.

Además, resolvió cuando la pelota entró en la pintura, con buen trabajo de Pedro Santiago.

Había algo claro, para estar 23-22 arriba, la visita necesitó de plena concentración y minimizar al máximo los errores.

En el inicio del segundo cuarto Mitoire y Ranieri se sumaron con dos triples consecutivos (7-11 en el global).

El tricolor extendió la defensa en todo el campo con la intención de desgastar y Estudiantes tuvo paciencia.

A la vez, el equipo conducido por Ariel Ugolini entendió que debía exigirlo defensivamente a un rival que mostró algunas debilidades cuando lo atacaron. Y en la medida que lo hizo, el albo se animó cada vez un poco más.

Le cargó al rebote ofensivo, Pennacchiotti se puso con tres faltas en 8 minutos del segundo cuarto y Julián Rodríguez siguió a Fede Harina, cerrando el primer tiempo 40-40.

A esta altura, por encima de la igualdad, se lo veía más cómodo y natural al albo.

De todos modos, la energía y el jugar al límite, lo que había mostrado en la primera parte el albo, al regreso de vestuarios lo canalizó diferente, apresurándose y forzando, por lo que empezó a pagarlo.

El tricolor se mostró más comprometido atrás, tuvo mayor fluidez adelante y metió un parcial de 11-4 (51-44), en 5m07. Empezó a darse lo que se suponía.

Un Pennacchiotti más involucrado, las apariciones de Harina y Blanco, la continuidad de Amigo y el empuje de Lorca le dieron ventaja de 12 al tricolor, al término del tercer cuarto, más allá que fue de 14 la máxima hasta ahí: 68-54.

Con mayor confianza en su trabajo, sabiendo detectar las ventajas -sobre todo en la pintura a partir de la diferencia física-, el tricolor sacó 16 de luz en 1m30 del último cuarto.

Y hasta ahí llegó la ilusión del albo, que perdió el primer partido y el último de la temporada contra el bicampeón de Primera, que ahora se entusiasma con el tri. Claro que para eso, necesita dejar en el camino a Pacífico y Olimpo.

Por lo pronto, esta noche dio el primer paso.

La síntesis:

Villa Mitre (89): F. Depaoli (4), F. Amigo (8), I. Alem (10), R. Heinrich (7), F. Pennacchiotti (10), fi; F. Harina (19), J. Lorca (11), M. Iglesias (5), A. Blanco (8), J. Jasen (7), L. Gómez Lepez y B. Iguacel. DT: Emiliano Menéndez.

Estudiantes (66): J. Rodríguez (7), M. Martínez (7), L. Delgado (5), P. Santiago (4), J. García (10), fi; R. Aguirre (5), S. Ranieri (6), J. Mitoire (20), J. Belleggia, F. Ruiz (2), L. Espósito y L. Storni. DT: Ariel Ugolini.

Cuartos: Villa Mitre, 22-23; 40-40 y 68-56.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Arcas y Alejandro Ramallo.

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Serie: Villa Mitre, 2-1.