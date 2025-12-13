ABSA solicitó un ajuste tarifario a partir de febrero de 2026

Mario Minervino [email protected] Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Un ajuste del 40% en el valor del metro cúbico (m3), un aumento adicional del 30% en la tarifa de los consumidores no residenciales (industria, comercio) y del 8% al 23% a los residenciales de mayor valuación fiscal de sus inmuebles, incluye la solicitud presentada por Aguas Bonaerenses SA (ABSA) ante la Autoridad del Agua (ADA).

También pide que la adecuación tarifaria se realice de manera bimestral y no cuatrimestral como hasta ahora.

“La recomposición tarifaria apunta a equilibrar los ingresos con los costos necesarios para la prestación del servicio”, señala la presentación, remarcando el hecho que ABSA, más allá de ser una sociedad anónima habilitada para obtener beneficios, no busca rentabilidad sino lograr un equilibrio en sus números.

De acuerdo a los datos que aporta ABSA en su pedido, entre 2018 y 2024 la variación de precios al consumidor del INDEC ha sido del 4.075 %, estimando que llegará al 5.000 % en 2025.

La estructura de costos de la empresa subió en ese período un 4.144%, mientras que el precio del módulo por m3, con el cual se factura el servicio, fue ajustado “apenas” un 1.499%, pasando el mismo de $ 11,10 en 2018 al actual de $ 196,76.

La solicitud de la empresa en cuanto al ajuste del precio del m3 es del 40%, llevando el valor actual a $ 275,46 a partir de febrero del año próximo, con ajustes bimestrales del 4% a lo largo del año.

Los números

ABSA se sostiene cómo empresa gracias a que cada año la provincia se hace cargo de la importante diferencia que tiene entre sus ingresos y sus egresos. De hecho, aún con el ajuste tarifario solicitado la prestadora espera cubrir sólo el 62,5% de sus gastos de explotación.

El porcentaje es interesante si se considera que durante el ejercicio 2024 la recaudación obtenida solventó apenas el 39% del costo operativo. Esto significó un saldo negativo anual de 133,6 mil millones de pesos, el cual se cubre o compensa, como mencionamos, con aportes provinciales.

El cambio

De aprobarse el nuevo cuadro tarifario, una vivienda que consuma hasta 15 m3 de agua pagará una factura de 7.988 pesos. A partir de ese volumen se establece una escala en la cual el precio del m3 es más caro de acuerdo al mayor consumo. Superando los 15 m3 y hasta los 25 m3, la facturación será de 13.608, de 25 m3 y hasta 40 m3, de 24.737 y desde 40 hasta 62,5 de $ 39.942.

Por último, de ser aprobada, la nueva tarifa de $ 275,46 comenzará a regir en febrero 2026 y será ajustada de manera bimestral.

De acuerdo a las estimaciones en materia de precios, ABSA estima que a lo largo del año habrá ajustes bimestrales del orden del 4%, llegando a diciembre 2026 con el valor del m3 en $ 335,14, es decir una variación del 70,33% respecto a febrero.

La audiencia pública

Como en cada ocasión en que ABSA solicita un ajuste tarifario, el mismo exige la realización de una audiencia pública, la cual es convocada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, encargado de entender en lo atinente a los recursos hídricos y uso del agua

La audiencia se considera necesaria para poner en conocimiento de los usuarios los fundamentos de tal solicitud. También representa una oportunidad para los usuarios de realizar preguntas y exponer sus ideas, de acuerdo al procedimiento establecido en el reglamento.

El encuentro tendrá lugar el 9 de enero de 2026, a las 11, en el Auditorio del Ministerio de Infraestructura, en Avenida 7 N° 1267 de La Plata.

De acuerdo al reglamento, cada interesado en dar su opinión o hacer consultas a las autoridades deberá ingresar al sitio web del ministerio o de ABSA y realizar la correspondiente inscripción. En el acto dispondrá de cinco minutos para exponer sus inquietudes, las que podrán ser contestadas en el momento o por escrito en los días siguientes.

La audiencia no es vinculante, con lo cual la opinión de los usuarios no resulta determinante al momento de tomarse una decisión sobre el pedido en discusión.

De hecho, en las últimas audiencias realizadas hubo muy pocos inscriptos, como si la herramienta no fuera lo suficientemente interesante para elevar cuestionamientos o zanjar inquietudes.

Los datos

Aguas Bonaerenses SA (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina, extendiendo su servicio a 95 localidades de la provincia de Buenos Aires, brindando la prestación a 2,6 millones de personas.

La empresa tiene a su cargo la captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales.

Funciona como una sociedad anónima cuyo principal accionista es el estado provincial, que posee el 90% de las acciones. El 10% restante pertenece a los trabajadores, nucleados en el Sindicato de Obras Sanitarias de Buenos Aires.

