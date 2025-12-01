Ciclista atropellado: vecinos y familiares de Sebastián Schwab pidieron justicia en Villa Rosas

Con la presencia de su padre, sus hermanos, familiares, allegados y amigos, en la tarde de este lunes se realizó una manifestación pacífica por las calles de Villa Rosas, donde el último viernes perdió su vida el ciclista Sebastián Schwab, tras un siniestro vial con un automóvil.

Schwab se movilizaba en una bicicleta que colisionó contra un Ford Fiesta, conducido por Fausto Ezequiel Álvarez, de 43 años.

Su padre Darío pidió justicia y reclamó que el autor del fatal hecho permanezca detenido hasta conocer mayores detalles del accidente.

Esta mañana, en diálogo con LU2, Jonatan, hermano de Sebastián, aseguró que la palabra de dos testigos sería trascendental para entender cómo ocurrió el choque.

"Un testigo vio la secuencia, vio que el auto venía ligero, y entonces le gritó a mi hermano '¡Guarda!'. Cuando mi hermano escuchó se quiso tirar hacia el cordón y este muchacho (por el automovilista) quiso pasar entre el cordón y mi hermano, porque no frenó en ningún momento. Venía tan ligero que no frenó. Y cuando mi hermano se tiró para el cordón, el tipo lo embistió porque está el choque del lado del conductor", contó.

Cabe recordar que el ocupante del rodado menor fue trasladado en código rojo al Hospital Municipal, donde se produjo su deceso como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

En diálogo con La Nueva., Darío, padre de la víctima, aseguró que ni Álvarez ni allegados a él se acercaron o se comunicaron con él o su familia.

En la manifestación también se hicieron presentes integrantes de la sociedad de fomento del barrio, quienes pidieron mayor presencia a las autoridades municipales ya que "la zona se ha transformado en peligrosa por el tránsito y por la velocidad a la que circulan muchos vehículos y motocicletas".

"Queremos que no haya otro Sebastián; queremos justicia", cerró Darío.

La movilización comenzó a las 17 en Avenida Arias y Maestro Piccioli y luego los manifestantes caminaron hasta calle Ecuador.



Testigos

Desde la Justicia se solicitó la presencia de personas que hayan observado lo ocurrido durante el accidente del último viernes, en el que perdió su vida Sebastián Schwab.

A través de un comunicado, solicitaron que "se hagan presente en la sede de Comisaria Sexta, sito en calle Libertad 2.212, o se comuniquen al número 291-4553011"