Bahía Blanca renueva su apuesta por la formación artística

Si hay algo que caracteriza a Bahía Blanca es su pasión por arte. De hecho, en la Argentina hay muy pocas pocas ciudades que cuenten con 5 escuelas de arte, a las que se suma un organismo artístico provincial, como es el OAS.

Y esta parte del año es sumamente importante para los aspirantes a ingresar en ese círculo virtuoso y creativo, ya que se abren las inscripciones para el ciclo 2026.

Las cinco escuelas con esta orientación en el municipio de Bahía Blanca son el Conservatorio de Música, la Escuela de Danza, la Escuela de Teatro, la Escuela de Artes Visuales (ya con cupos completos) y la Escuela de Educación Artística.

Cabe recordar que cada una de ellas brinda enseñanza pública y gratuita, con formación profesional docente y técnica.

“Las escuelas de arte son fundamentales a la hora de pensar la política cultural de Bahía y la región. No solo forman artistas, también enseñan a mirar el mundo, a comprender que son parte de una comunidad. Además, son fundamentales a la hora de pensar la producción local y regional”, señaló Natalia Martirena, directora del Instituto Cultural de nuestra ciudad.

Sebastián Rango, director de la Escuela de Teatro y miembro del Conservatorio de Música, resaltó la importante de contar con estos establecimientos educartivos en la ciudad.

“Contar con las escuelas de arte en Bahía Blanca es, ante todo, resguardar un territorio de sensibilidad. En una ciudad atravesada por múltiples lenguajes, las escuelas de teatro, música, danza y artes visuales son espacios de formación que fortalecen y garantizan ese acceso, espacios donde cada lenguaje despliega su propia manera de estar en el mundo. En estas escuelas se aprende a mirar, a escuchar, a trabajar con otros y a construir pensamiento crítico a través del arte. No se trata solo de dominar una técnica, sino de comprender cómo cada lenguaje permite contar, registrar y transformar lo que vivimos”.

Y añadió: “Por eso, acercarse a las escuelas de arte es un acto de valentía y de deseo. Es elegir seguir transitando y profundizando un camino en el que la creatividad nos invita a pensar, a sentir y a reconstruir el mundo de un modo más sensible y consciente”.

Lorena Etchepare, directora de la Escuela de Danzas, resaltó que Bahía Blanca es la única ciudad en toda la provincia que en una sola institución, como es la “Alba Lutecia”, posee todos los lenguajes en Danza de nivel Superior con títulos oficiales, publica y gratuita.

“La oferta educativa va desde Formaciones Básicas, Tecnicaturas y Profesorados en Danza Clásica, Contemporáneo, Expresión Corporal, Folklore y Tango, esta última a ciclo cerrado”, manifestó.

Norma Rodríguez, directora de la Escuela de Educación Estética, manifestó la importancia de brindar alternativas artísticas a pequeños.

“Porque la mejor forma de aprender desde pequeños es haciendo, manipulando materiales, investigando, cantando, bailando y expresándose en todos sus sentidos, de manera lúdica y sociabilizando en grupos. Porque este conocimiento amplio del arte y del medio que lo rodea le permite seleccionar elegir y formar su propio pensamiento, ideas, elecciones y sentido crítico. Pensamos en niños y adolescentes activos y no personas pasivas detrás de una pantalla que te da todo armado”, reafirmó.

Escuela de Teatro

La preinscripción se realiza online en el siguiente link para toda la oferta educativa: https://etbblanca-bue.infd.edu.ar/sitio/inscripciones/

Ofrece: Tecnicatura en Actuación; Profesorado de Teatro; Tecnicatura en Diseño de Producción de Espectáculos; Tecnicatura en Iluminación; Tecnicatura en Escenografía; Tecnicatura en Maquillaje y Teatro para Adolescentes.

Escuela de Danzas

Las inscripciónes se reciben en https://ecbblanca-bue.infd.edu.ar/sitio/planillas-y-otros-documentos/

Y la oferta educativa incluye: Profesorado en Expresión Corporal Danza; Profesorado y Tecnicatura en Danzas Folklóricas; Tecnicatura y Profesorado en Danza Contemporánea; Tecnicatura y Profesorado en Danza Clásica; Formación Básica Danza Clásica; Formación Básica Danza Contemporánea y Formación Básica Expresión Corporal y Danzas Folklóricas.

Conservatorio de Música

Las anotaciones están abiertas hasta el 18 de diciembre, en este link: https://cbblanca-bue.infd.edu.ar/sitio/ingreso-2026/

--FOBA Niños y preadolescentes. Instrumentos: arpa, bandoneón, clarinete, contrabajo, corno, flauta, fagot, guitarra, oboe, percusión, piano, saxofón, trompeta, viola, violoncello, violín (9 a 13 años).

--FOBA jóvenes y adultos. Instrumentos: arpa, bandoneón, clarinete, contrabajo, corno, flauta, fagot, guitarra, oboe, percusión, piano, saxofón, trombón, trompeta, tuba, viola, violoncello, violín (14 años y 2° año ESB acreditado).

--FOBA jóvenes y adultos. Canto lírico y camarístico (15 años mujeres, 16 años varones y 2° año ESB acreditado, con test de aptitud vocal).

--FOBA jóvenes y adultos. Canto Música Popular (15 años mujeres, 16 años varones y 2° año ESB acreditado, con test de aptitud vocal).

--FOBA jóvenes y adultos. Instrumento Música Popular: guitarra eléctrica y bajo eléctrico ( 14 años y 2° año ESB acreditado).

También ofrece formación superior docente, con carreras de 4 años de duración cada una:

--Profesorados de música: Orientación Instrumento; Orientación Canto Lírico; Orientación Educación Musical; Orientación Canto Música Popular (especialidad Jazz); Orientación Instrumento Música Popular (guitarra o bajo eléctrico, especialidad Jazz).

--Formación artístico técnica: Tecnicatura Capacitación Instrumental (con título Instrumentista Superior); Tecnicatura Capacitación Vocal (título, Cantante Superior); Tecnicatura Capacitación Instrumental Música Popular (título, Instrumentista Superior) y Tecnicatura Capacitación Vocal Música Popular (título, Cantante Superior).

Educación Artística

La inscripción está abierta, en turno mañana para niños en sala de 5 años y todo primaria. A la tarde todo primaria y talleres a elección de secundaria. Para mayor información comunicarse al 4557701 o acercarse a Luiggi 208 en horario escolar.

Las asignaturas son plástica, teatro, música, literatura y expresión corporal. En tanto, los talleres optativos para secundaria son: mural, serigrafía, cerámica, fotografía, actuación, dibujo, música y literario.

--Nivel Inicial: sólo sala de 5 años (en turno mañana), los martes y jueves o Miércoles y viernes de 8.30 a 11.30.

--Nivel Primario: Turno mañana y tarde, 2 veces por semana. Actividades: Talleres de plástica, Teatro, Música, Literatura y Expresión Corporal.

--Nivel Secundario: lunes, miércoles y viernes en turno tarde. Los talleres son a elección de los alumnos, pueden elegir uno o más. Y son Mural (lunes de 13.30 a 16.30); Serigrafía (lunes, de 13.30 a 15); Literario (lunes, de 13.30 a 15); Cerámica (lunes, de 15 a 16.30); Fotografía (miércoles, de 13.30 a 15); Música (miércoles, de 15 a 16.30); Dibujo (viernes, de 13.30 a 15) y Actuación (viernes, de 15 a 16.30).

