Bahía Blanca | Sabado, 15 de noviembre

25.4°

Bahía Blanca | Sabado, 15 de noviembre

25.4°

Bahía Blanca | Sabado, 15 de noviembre

25.4°
Punta Alta.

Bicicleteada y música en la plaza para concientizar sobre el abuso infantil

El público podrá participar con sus bicicletas, patines, monopatines o cualquier otro vehículo con ruedas y sin motor.

La asociación civil Involucrate-Prevención de agresiones sexuales en las infancias, convoca para hoy a una bicicleta con el objetivo de concientizar sobre el abuso infantil.

Será desde las 18, en la esquina de Murature y Rivadavia de la plaza Manuel Belgrano del centro de Punta Alta, donde además habrá un espectáculo musical.

Señalaron que el público podrá participar con sus bicicletas, patines, monopatines o cualquier otro vehículo con ruedas y sin motor.

La convocatoria se realiza bajo el lema "El silencio no protege, lo que protege es hablar" y en el marco del mes de la Prevención de las agresiones sexuales contra niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

"Invitamos a familias, educadores, profesionales de la salud, autoridades locales, organizaciones sociales y a toda la comunidad a sumarse a este encuentro", indicaron desde la entidad.

La jornada se cerrará con la presentación de la banda local Fisura Nativa, para celebrar el compromiso colectivo con las infancias seguras y libres de violencia.

La entidad también informó que tiene a disposición una capacitación virtual sobre la temática destinada a docentes y que sorteará un curso gratuito y uno al 50% de su valor.

“Creemos que formarse también es una forma de prevenir, por eso queremos dar esta oportunidad a docentes”, indicaron.

El sorteo será el 19 de noviembre, Día Mundial de la Prevención. Más información de cómo participar dirigiéndose a las redes sociales de la ONG Involucrate.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
Sociedad.
Seguridad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE