Bicicleteada y música en la plaza para concientizar sobre el abuso infantil

La asociación civil Involucrate-Prevención de agresiones sexuales en las infancias, convoca para hoy a una bicicleta con el objetivo de concientizar sobre el abuso infantil.

Será desde las 18, en la esquina de Murature y Rivadavia de la plaza Manuel Belgrano del centro de Punta Alta, donde además habrá un espectáculo musical.

Señalaron que el público podrá participar con sus bicicletas, patines, monopatines o cualquier otro vehículo con ruedas y sin motor.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La convocatoria se realiza bajo el lema "El silencio no protege, lo que protege es hablar" y en el marco del mes de la Prevención de las agresiones sexuales contra niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

"Invitamos a familias, educadores, profesionales de la salud, autoridades locales, organizaciones sociales y a toda la comunidad a sumarse a este encuentro", indicaron desde la entidad.

La jornada se cerrará con la presentación de la banda local Fisura Nativa, para celebrar el compromiso colectivo con las infancias seguras y libres de violencia.

La entidad también informó que tiene a disposición una capacitación virtual sobre la temática destinada a docentes y que sorteará un curso gratuito y uno al 50% de su valor.

“Creemos que formarse también es una forma de prevenir, por eso queremos dar esta oportunidad a docentes”, indicaron.

El sorteo será el 19 de noviembre, Día Mundial de la Prevención. Más información de cómo participar dirigiéndose a las redes sociales de la ONG Involucrate.